“Cilvēku jūra. Sajūta, ka visa valsts vienlaicīgi izdomājusi nopirkt džinsus.” Vai atceries tirdzniecības centra “Mols” ziedu laikus? 0
Sociālajā tīklā “Threads” kāds lietotājs vārdā Ivars publicējis ierakstu par tirdzniecības centra “Mols” kādreizējo un pašreizējo atmosfēru. Autors atceras laikus, kad šis iepirkšanās centrs bija viens no populārākajiem galamērķiem Rīgā, taču tagad sajūta esot pavisam citāda.
“1998. gadā, kad tas atvērās, tas bija Latvijas iepirkšanās epicentrs, kā brīvdienas Alfā.
Cilvēku jūra. Rindas. Troksnis. Sajūta, ka visa valsts vienlaicīgi izdomājusi nopirkt džinsus,” rakstīts ierakstā.
Autors atceras, ka tolaik pastaiga pa “Molu” bieži vien nozīmēja cīņu ar cilvēku pūļiem un burzmu: “Staigāt pa “Molu” toreiz bija kā festivālā, pēc 20 minūtēm noguris, pēc stundas jau gribi evakuāciju.”
Tomēr šodien situācija esot krasi mainījusies. Viņš apraksta pavisam citu pieredzi – daudz klusāku un mierīgāku.
“Tagad? Tagad tā ir VIP pieredze. Tu ieej, un pēkšņi visi veikali ir privāti rezervēti tev.
Personīgā eja. Personīgā pārdevēja,” raksta ieraksta autors.
Viņš piebilst, ka daļa veikalu joprojām darbojas, tomēr atmosfēra ir pavisam citāda nekā agrāk. “Daži veikali vēl strādā. Un viņi skatās uz tevi ar to īpašo skatienu.”
Tirdzniecības centrs “Mols” tika atklāts 1998. gadā un savulaik patiešām bija viens no pirmajiem lielajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Daudziem tas saistās ar 90. gadu beigām un 2000. gadu sākumu jeb laiku, kad došanās uz tirdzniecības centru bieži vien bija vesels brīvdienu notikums.
Taču, kā liek noprast “Citify Riga” “Facebook” lapā publiskotā prezentācija, nākotnē tirdzniecības centrs “Mols” varētu piedzīvot lielas pārmaiņas.
“Citify Riga” raksta: “Vai jau esi redzējis plānus par Mols tirdzniecības centra pārbūvi? Arhitekti no Umagamma ir uztaisījuši fantastisku prezentāciju, ko noteikti vērts apskatīt! Ideja pārvērst piepilsētas tipa centru par pilsētas formāta vietu ir vienkārši – īsts chef’s kiss!”
Prezentācijā redzams, ka teritorija izskatīties pēc kompleksa atpūtas un iepirkšanās centra ar dažādām zonām un laika pavadīšanas iespējām.
Komentāros tiek norādīts, ka darbi varētu sākties tuvāko divu gadu laikā un ilgt vēl apmēram divus gadus. Tātad labs minējums projekta noslēguma laikam būtu 2029.–2030. gads.
Vairāk skatiet pievienotajā galerijā!