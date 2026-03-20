Lietuvieši sprukās: ja turpinās šādi tērēties, eksperti brīdina, ka augs cenas un aktivizēsies krāpnieki! Latvieši tikmēr norauj stopkrānu 2
Auto tirgus tuvākajā laikā var piedzīvot straujas pārmaiņas – eksperti prognozē, ka daļa iedzīvotāju no otrā pensiju līmeņa izņemtos līdzekļus izmantos automašīnu iegādei, vēsta lietuviešu prese.
Tomēr šai tendencei var būt arī negatīvas sekas. Kā norāda “Autopretenzija” dibinātājs Ramūns Mackevičs, pieaugot pieprasījumam, neizbēgami kāps arī automašīnu cenas. Vienlaikus aktivizēsies arī pārpircēji, kuri centīsies pārdot ne vienmēr kvalitatīvus transportlīdzekļus.
Par situācijas saasināšanos liecina arī statistika – februārī, salīdzinot ar janvāri, uzņēmums, kas palīdz sagatavot pretenzijas par automašīnām ar slēptiem defektiem, saņēmis pat 12 reizes vairāk klientu pieprasījumu.
Eksperts brīdina, ka šādu situāciju izmanto negodprātīgi tirgotāji – redzot, ka pircējiem pieejami papildu līdzekļi, viņi ceļ cenas un piedāvā apšaubāmas kvalitātes transportlīdzekļus. Arī sociālajos tīklos strauji pieaudzis sludinājumu skaits, kuros tiek piedāvāts “bez problēmām” iegādāties automašīnas, kas vēlāk tiek pārdotas tālāk ar uzcenojumu.
Vislielākajam riskam pakļauti tie pircēji, kuriem automašīna nepieciešama steidzami – piemēram, ja esošais transportlīdzeklis sabojājies. Šādās situācijās cilvēki nereti pieņem sasteigtus lēmumus, bet pārdevēji izmanto psiholoģisku spiedienu, apgalvojot, ka, ja auto netiks nopirkts uzreiz, to iegādāsies cits.
Speciālists iesaka nesteigties, nemaksāt avansu bez pārliecības un obligāti pārbaudīt automašīnu servisā. “Pat ja auto ļoti patīk, nevajag to pirkt uzreiz. Cilvēki bieži pērk emociju vadīti – tā ir liela problēma,” uzsver Mackevičs.
Papildus tirgu ietekmē arī kopējā ekonomiskā situācija. Līdz šim pircēji bija piesardzīgi, taču tagad pieaug izpratne, ka nestabilitāte var turpināties vēl vairākus gadus, tāpēc cilvēki atkal sāk apsvērt auto maiņu.
Eksperti prognozē, ka cenas turpinās kāpt vismaz tuvākajos mēnešos. Ja ierasti pavasarī auto cenas pieaug par aptuveni 10%, šobrīd kāpums sasniedzis jau ap 20% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Tiek lēsts, ka aprīlī cenas vēl var pieaugt, bet maijā tirgus varētu stabilizēties.
Tikmēr Latvijā…
Parlamentārieši ceturtdien atkal noraidīja opozīcijas partiju – “Latvija pirmajā vietā” (LPV) un Nacionālās apvienības (NA) – piedāvājumus ļaut iedzīvotājiem izņemt otrā pensiju līmeņa jeb fondēto pensiju shēmas uzkrājumus.
LPV grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā iesniedza trīs likumprojektus.
LPV klāstīja, ka likumprojektu mērķis ir paplašināt fondēto pensiju shēmas dalībnieku iespējas rīkoties ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, paredzot vairākas alternatīvas tā izmantošanai, tostarp iespēju saņemt fondētās pensijas kapitālu pilnībā vai daļēji pirms vecuma pensijas pieprasīšanas.
Partija rosināja noteikt, ka fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības saņemt līdzekļus no fondētās pensijas kapitāla, ja to izmantošana ir pamatota ar veselības stāvokļa atjaunošanu vai uzlabošanu, tai skaitā medicīnisko ierīču vai zāļu iegādei, medicīnisko operāciju vai medicīniskās aprūpes apmaksai.
Tāpat LPV rosināja ļaut saņemt līdzekļus no fondētās pensijas kapitāla, lai dzēstu parādsaistības, iegādātos pirmo vai vienīgo dzīvojamo īpašumu.
LPV arī aicināja precizēt regulējumu, skaidri nosakot kritērijus, pēc kuriem tiek noteikts, vai fondētais pensiju kapitāls pēc fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves tiek ieskaitīts mantojuma masā un mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā vai arī ieskaitāms valsts pensiju speciālajā budžetā. Tādējādi, LPV ieskatā, tiktu nodrošināta lielāka tiesiskā noteiktība attiecībā uz fondēto pensiju kapitāla tiesisko režīmu.
Savukārt NA rosināja ļaut saņemt līdzekļus no fondētās pensijas kapitāla, lai fondētās pensiju shēmas dalībniekam vai viņa ģimenes locekļiem nodrošinātu nepieciešamo medicīnisko ierīču vai medikamentu iegādi, nodrošinātu veselības stāvokļa atjaunošanu vai uzlabošanu, tajā skaitā medicīnisko operāciju vai medicīniskās aprūpes apmaksu.
NA ieskatā, tādējādi cilvēkiem tiktu nodrošināta iespēja saņemt medicīniskos pakalpojumus tajā brīdī, kad tie ir nepieciešami, nodrošinot iespējami efektīvāku ārstēšanu, saīsinot slimošanas laiku un nodrošinot ātrāku atlabšanu, kas, savukārt, pēc NA domām, dotu valsts tautsaimniecībai ieguvumu cilvēkresursu pieejamības nepārtrauktības veidā, samazinot slodzi uz valsts sociālo sistēmu, mazāk izmantojot valsts pabalstus un sociālās palīdzības instrumentus.
Jau ziņots, ka pirms divām nedēļām šāds LPV rosinājums Saeimas balsojumos tika noraidīts, jo savāca vien nedaudz vairāk kā 20 balsis, LPV ieceri atbalstot arī bijušajiem un esošajiem “Stabilitātei” deputātiem un vairākiem Zaļo un zemnieku savienības politiķiem. Savukārt pirms nedeļās parlamentārieši lēma opozīcijas partiju sagatavotos grozījumus neiekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā.
Lai arī līdzīgus soļus jau iepriekš veikuši Igaunijas un Lietuvas politiķi, Latvijas finanšu sektora pārstāvji ieceri kritizēja kā tuvredzīgu. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks intervijā aģentūrai LETA pauda, ka, ļaujot izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, liela daļa šīs naudas nonāktu īstermiņa patēriņā un sāpīgāk ciestu mazāk turīgie iedzīvotāji.
Igaunijā iedzīvotājiem iepriekš ļāva izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, un Lietuvā tas atļauts šogad. “Mēs redzam, ka pieredze Igaunijā bija ļoti skaudra. Tā ir lieta, par ko igauņi vienmēr saka: nu šo gan nedariet! Nu tagad Lietuva ir pamēģinājusi, redzēs, kas no tā iznāks. Visticamāk, rezultātu mēs zinām,” teica Kazāks, piebilstot, ka tādas populisma lietas viņam rada bažas.
Finanšu ministrija uzskata, ka otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu vai iespējas radīšana priekšlaicīgi izņemt uzkrātos līdzekļus neatbilst pensiju sistēmas ilgtermiņa mērķiem.
Arī Latvijas komercbanku pārstāvji norādījuši, ka masveida pirmstermiņa uzkrājumu izņemšana no pensiju otrā līmeņa būtu milzīga stratēģiska kļūda, kas lielu daļu nākotnes pensionāru pakļautu nabadzības riskam.
Sbiedrības iniciatīvu platformā “Manabalss.lv” savākti 10 000 parakstu aicinājumam noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu. Iniciatīvu iesniegusi Saeimā nepārstāvēta partija “Platforma 21”.
Tāpat platformā “Manabalss.lv” tiek vākti paraksti par iniciatīvu, rosinot noteikt likumā iespēju brīvprātīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu pilnībā vai daļēji. Šīs iniciatīvas iesniedzējs ir Ģirts Bumbērs. Par šo iniciatīvu savākts ap 6000 parakstu.