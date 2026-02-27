“Tā ir jūsu nauda un jūsu tiesības! Viņi jūs tagad mēģina padarīt par debiliķiem un stulbeņiem!” Arno Jundze uzrunā latviešus 0
Finanšu ministrija (FM) uzskata, ka otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu vai iespējas radīšana priekšlaicīgi izņemt uzkrātos līdzekļus neatbilst pensiju sistēmas ilgtermiņa mērķiem, aģentūrai LETA pauda FM, komentējot sabiedrības iniciatīvu platformā “Manabalss.lv” savāktos parakstus aicinājumam noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu. Par šo tēmu daudzi publiski izteikušies, starp viņiem arī publicists Arno Jundze.
“Neļaujieties šai stulbajai trollēšanai, tā viņi veido psiholoģisko spiedienu, lai panāktu sev vēlamo un jūs neprasītu atdot savus 2. līmeņa pensijas uzkrājumus. Viņi saka – jūs naudu notrallināsiet, nopļekerēsiet, notrieksiet, izšķiedīsiet.
Tā ir jūsu nauda un jūsu tiesības! Banku un starptautisko fondu lobijs jūs tagad mēģina padarīt par debiliķiem un stulbeņiem, lai glābtu savas barotnes, ko veido jūsu pensijas uzkrājums.
Kad bankas un politiķi nopļekā miljardus pareksos, šmareksos un parafīna sliežu ceļos, tas ir ok un viņi visi ir finanšu ģēniji. Neļaujiet sevi ietekmēt! Tā ir jūsu nauda un jums ir tiesības to notērēt pašiem! Mazturīgie Latvijā cieš visu mūžu un 2. līmeņa centi viņu dzīvi labāku nepadarīs,” viņš raksta.
FM uzsver, ka valsts fondēto pensiju jeb otrais pensiju līmenis ir būtiska Latvijas pensiju sistēmas sastāvdaļa, kuras mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem papildu ienākumus vecumdienās un mazināt nākotnes nabadzības risku.
FM skaidro, ka otrais pensiju līmenis ir veidots kā ilgtermiņa uzkrājuma mehānisms, kurā daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgos, lai kapitāls laika gaitā pieaugtu.
Tāpat FM norāda, ka Igaunijas pieredze rāda, ka lēmums ļaut priekšlaicīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumus jau tiek vērtēts kritiski, jo daļai iedzīvotāju tas nākotnē var radīt būtisku pensijas ienākumu samazinājumu un palielināt sociālās nodrošināšanas riskus.
Jau ziņots, ka sabiedrības iniciatīvu platformā “Manabalss.lv” savākti nepieciešamie 10 000 parakstu aicinājumam noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu.
Iniciatīvu iesniegusi Saeimā nepārstāvēta partija “Platforma 21” (iepriekš – “Katram un katrai”), kuru savulaik dibinājis Aldis Gobzems (tagad – Arigo Toro).
Iniciatīvā norādīts, ka patlaban visiem pēc 1971. gada dzimušajiem obligāti tiek ieturēti 6% no ienākumiem, kas nonāk privātajos pensiju fondos. Partijas skatījumā, šiem fondiem neesot pienākuma šo naudu ne saglabāt, ne vairot, “kā rezultātā ilgtermiņā iedzīvotāji cieš zaudējumus un potenciālās pensijas var būt mazākas par iemaksāto summu”.
Partijas skatījumā, Latvijā ir augsti darbaspēka nodokļi, kas mazinot Latvijas ekonomikas konkurētspēju un veicinot ēnu ekonomiku. Partija rosina ļaut iedzīvotājiem brīvi izvēlēties – turpināt uzkrāt otrajā pensiju līmenī, pārcelt uzkrāto kapitālu uz pirmo līmeni vai to izņemt, kā arī tiem, kas no otrā līmeņa atsakās, samazināt sociālās iemaksas par 6%, “tādējādi palielinot rīcībā esošos ienākumus un veicinot naudas apriti Latvijas ekonomikā”.
Tāpat platformā “Manabalss.lv” tiek vākti paraksti par iniciatīvu, rosinot noteikt likumā iespēju brīvprātīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu pilnībā vai daļēji. Šīs iniciatīvas iesniedzējs ir Ģirts Bumbērs, kurš domā, ka naudas izņemšana no otrā pensiju līmeņa sniegšot iedzīvotājiem lielāku finanšu drošību, mazināšot risku nonākt finansiālās grūtības. Par šo iniciatīvu savākts ap 6000 parakstu.
Kā ziņots, 2021. gadā Igaunijā stājās spēkā pensiju sistēmas reforma, ko bija ierosinājusi tagad opozīcijā esošā nacionālkonservatīvā partija “Tēvzeme”. Otrais pensiju līmenis, kas iepriekš bija obligāts, kļuva brīvprātīgs. Līdztekus iespējai palielināt savas iemaksas kļuva iespējams arī apturēt maksājumus vai priekšlaicīgi izņemt naudu, samaksājot nodokļus. No pensiju otrā līmeņa savus uzkrājumus izņēma vairāk nekā 270 000 cilvēku.
Igaunijas Finanšu ministrija izstrādājusi pensiju likuma grozījumu projektu, paredzot, ka iespēja atkārtoti iesaistīties otrajā pensiju līmenī tiks piedāvāta nevis pēc desmit gadiem, kā tas ir šobrīd, bet gan pēc pieciem. Turklāt saskaņā ar Finanšu ministrijas plāniem būs iespēja izņemt tikai daļu no saviem pensiju uzkrājumiem.