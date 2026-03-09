“Ko ar to naudu darīs?” Edgars Čerkovskis skeptiski vērtē cilvēku vēlmi izņemt pensiju 2. līmeņa uzkrājumu 0
Jau diezgan plaši esam runājuši par pirmstermiņa uzkrājumu izņemšana no pensiju otrā līmeņa. TV24 raidījumā “Dienas personība” ekonomists, EKA Maģistru programmas direktors Edgars Čerkovskis norāda, ka lai gan liela daļa atbalsta šo iniciatīvu, patiesībā mūsu sabiedrība tam nav gatava.
“Jautājums ir – ko ar to naudu darīs? Ja iedzīvotāji izņem šo naudu un ja tā tiek ieguldīta uzņēmējdarbībā, vai citos investīciju fondos, tad tas ir cits jautājums,” norāda Čerkovskis.
Taču viņu māc bažas, ka liela daļa cilvēku šo naudu varētu izmantot, lai aizbrauktu ceļojumos, vai segtu kādus parādus. Taču, ja šī nauda tiktu ieguldīta veselībā, tad tas būtu atbalstāms, bet trūkst datu, cik liela daļa sabiedrības to izmantotu.
Viņš atzīmē, ka tad, ja naudas summa tiek izņemta agrā vecumā, taču, kad pienāk pensionēšanās vecums, tad cilvēkiem var parādīties lielas problēmas.
