“Igauņi un lietuvieši varētu pa taisno iekāpt vilcienā un atbraukt uz Rīgas lidostu,” ministrs Krauze par “Rail Baltica” 52
Diskusijas par dzelzceļa projekta maršrutu Latvijā izgaismo būtiskas domstarpības par ekonomiskajiem un stratēģiskajiem ieguvumiem valstij. Kā TV24 raidījumā “Ziņu top” norāda Armands Krauze, zemkopības ministrs (ZZS), valdībā jau iepriekš notikušas diskusijas par to, vai dzelzceļa līnijai jāiet caur Rīgu vai tai jāapiet galvaspilsēta. Viņš bijis starp tiem, kas atbalstījuši maršrutu caur Rīgu, uzsverot ne tikai izmaksu aspektu, bet galvenokārt ekonomisko ieguvumu.
Krauze skaidro, ka būtiskākais arguments par labu Rīgai bija savienojums ar lidostu, kas ļautu pasažieriem no Lietuvas un Igaunijas ērti nokļūt Rīgas lidostā bez pārsēšanās. Tas, viņaprāt, būtu veicinājis gan aviācijas nozares attīstību, tostarp nacionālās aviokompānijas izaugsmi, gan arī palielinājis paša dzelzceļa projekta noslodzi un efektivitāti.
Tomēr vairākums pieņēmis lēmumu par citu risinājumu – virzīt līniju garām Rīgai. Šādu izvēli ministrs vērtē kritiski, norādot, ka tādējādi tiek veidots ātrs savienojums starp Igauniju un Lietuvu, bet netiek pilnvērtīgi izmantots potenciāls, ko varētu sniegt Rīga kā reģionāls transporta un aviācijas centrs.
Kopumā šī diskusija izgaismo plašāku jautājumu par to, kā Latvijai izmantot lielus infrastruktūras projektus savas ekonomikas stiprināšanai un kā sabalansēt reģionālās intereses ar nacionālajiem ieguvumiem.