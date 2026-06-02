Pēc Krievijas drona trieciena Rumānijā Latvija ANO vērš uzmanību uz pieaugošajiem draudiem 0
Pēc tam, kad Krievijas drons maija beigās ielidoja Rumānijas gaisa telpā un ietriecās daudzdzīvokļu namā Galacā, Latvija ANO Drošības padomē paudusi stingru nosodījumu Maskavas rīcībai. Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuta-Deslandes uzsvēra, ka Krievijas retorika un darbības neliecina par patiesu vēlmi panākt mieru, bet gan rada arvien lielākus draudus starptautiskajai drošībai.
Pavļuta-Deslandes akcentēja, ka divu nedēļu laikā ir notikušas četras sanāksmes, kad sanāk ANO DP, lai nosodītu vienas no tās pastāvīgajām loceklēm – Krievijas – agresīvo un eskalējošo rīcību.
Viņa norādīja, ka šī ir trešā reize kopš pagājušā gada septembra, kad ANO DP sanāk nevis pēc Ukrainas, bet pēc citas kaimiņvalsts lūguma, ņemot vērā apdraudējumus, ko rada Krievijas agresijas karš pret Ukrainu.
Viņa klāstīja, ka Latvija atbalstīja Rumānijas lūgumu iesniegt šo jautājumu skatīšanai ANO DP, jo šī ir pirmā reize, kad padome ir aicināta pievērsties tam, ka Krievija ir ievainojusi iedzīvotājus kaimiņvalstī, kas ir tiešas sekas tās plaša mēroga gaisa uzbrukumiem Ukrainā.
Pavļuta-Deslandes uzsvēra, ka naktī no 28. līdz 29. maijam viens no daudziem Krievijas bruņotajiem droniem, kas tika izmantoti uzbrukumos Ukrainai, ielidoja Rumānijas gaisa telpā un eksplodēja uz dzīvojamās daudzdzīvokļu ēkas jumta.
“Krievijas retorika un rīcība neliecina par cieņu pret tās kaimiņvalstu leģitīmajām drošības bažām. Gluži pretēji – Krievija, šīs ANO DP pastāvīgā locekle, pati rada nopietnus draudus starptautiskajam mieram un drošībai.
Tas turpināsies tik ilgi, kamēr Krievija turpinās pastāvīgi graut kaimiņvalstu suverenitāti, teritoriālo integritāti un drošību,” pauda Latvijas vēstniece ANO.
Viņa piebilda, ka, nespējot sasniegt stratēģiskos mērķus pašas izvēlētajā karā pret Ukrainu, Krievija savu agresiju ir pārvērtusi pilna mēroga karā pret Ukrainas iedzīvotājiem un civilo infrastruktūru.
Pavļuta-Deslandes pieminēja, ka moderni ieroči, tostarp sistēmas, kas spēj nest kodolgalviņas, tiek izmantoti kara noziegumu pastrādāšanai – pret ģimenēm un bērniem, kā arī kultūras un izglītības iestādēm. Viņa atgādināja, ka pieaug arī uzbrukumi ANO personālam un objektiem, un netiek saudzētas arī diplomātiskās pārstāvniecības.
Latvijas vēstniece ANO secināja, ka Krievijas atkārtotie Eiropas gaisa telpas pārkāpumi ir vēl viens apliecinājums Krievijas bezatbildībai un izmisumam, tāpat kā klaji meli, iebiedēšana un draudi kaimiņiem, lai slēptu neveiksmes kaujaslaukā un brūkošu kara ekonomiku. Viņa uzsvēra, ka Krievijas gatavība eskalēt spriedzi un uzņemties arvien lielākus riskus, lai glābtu savu “neveiksmīgo karu”, ir nepieņemama.
Šis agresijas karš ir pilnībā Krievijas izvēle. Krievija nes pilnu atbildību par riskiem, sekām un cilvēku ciešanām, ko rada tās nelikumīgās militārās darbības, tostarp tad, kad tās sniedzas pāri Ukrainas robežām,” atzīmēja Pavļuta-Deslandes.
Viņa Latvijas vārdā pauda apņēmību kopā ar sabiedrotajiem un partneriem turpināt stiprināt Eiropas aizsardzību, atturēšanu un noturību. Vēstniece apliecināja, ka Latvija joprojām ir apņēmības pilna nodrošināt, lai uz jebkādām “bezatbildīgām darbībām, provokācijām vai mēģinājumiem graut mūsu suverenitāti, teritoriālo integritāti un politisko neatkarību tiktu sniegta stingra un vienota atbilde”.
Viņasprāt, šī sanāksme apliecina, ka Ukrainas drošība nav nošķirama no plašākā Eiropas kontinenta drošības. Pavļuta-Deslandes norādīja, ka Krievijas eskalējošā retorika un rīcība tikai stiprina apņēmību atbalstīt Ukrainu un tās tiesības uz suverenitāti, teritoriālo integritāti un politisko neatkarību. Viņa uzsvēra, ka Ukraina aizstāv savas tiesības pastāvēt saskaņā ar ANO Statūtiem.
Pavļuta-Deslandes akcentēja, ka jāpalielina spiediens uz Krieviju un tiem, kas palīdz īstenot tās agresijas karu. Viņa atzīmēja, ka ceļš uz mieru sākas ar tūlītēju, pilnīgu un beznosacījumu pamieru. Vēstniece aicināja ANO DP un visas ANO dalībvalstis izmantot savu ietekmi, lai veicinātu mieru, ievērotu ANO Statūtu principus un sekmētu taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainai.
Pēc tam, kad Krievijas drons aizvadītajā naktī trāpīja dzīvojamai ēkai Galacā, Rumānijas Ārlietu ministrija izsauca Krievijas vēstnieku, lai “informētu par sekām, kas Krievijas bezatbildībai būs attiecībā uz abu valstu diplomātiskajām attiecībām”.
Rumānijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons. Divi cilvēki guva vieglus ievainojumus, un viņiem palīdzība tika sniegta uz vietas.
Ukrainas Gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņi virzienā. Attālums no Reņi līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 kilometru.
Rumānijas eksperti savos galīgajos secinājumos konstatējuši, ka drons, kas naktī uz 29. maiju ietriecās dzīvojamā ēkā Galacā, Rumānijas austrumos, bija izgatavots Krievijā, platformā “X” apliecināja Rumānijas prezidents Nikušors Dans.
Viņa publicētajās atlūzu fotogrāfijās redzams uzraksts “Geraņ-2”, savukārt navigācijas sistēmas, vadības bloki, dzinējs un konstrukcijas elementi “liecina par identitātes līdzību ar citiem droniem “Geraņ-2″, kas iepriekš atrasti Rumānijas teritorijā”, norādīja prezidents.
Fizikālās un ķīmiskās analīzes apstiprina to pašu materiālu un degvielas klātbūtni, kas jau vairākkārt atrasti šīs sērijas iekārtās, pauda prezidents.
“Pamatojoties uz visiem datiem, izmeklēšanā nepārprotami secināts, ka Galacā atrastās ir Krievijā ražota drona “Geraņ-2″ atlūzas,” norādīja Dans, uzsverot, ka “vienīgā atbildīgā ir Krievija”. “Geraņ-2” ir Irānas drona “Shahed” Krievijas modifikācija.