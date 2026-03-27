“Nu johaidī, kas notiek?” Šlesers nesaprot, kāpēc Latvijā “Rail Baltica” projekts izmaksā līdz 12 miljardiem, kamēr Igaunijā – nepilnus četrus 0
“Rail Baltica” projekts sagādā galvassāpes ne tikai latviešiem, bet arī mūsu valsts kaimiņiem, kurus skar Latvijā pieņemtie lēmumi un situācija. Par to TV24 raidījumā “Ziņu top” spriež Rīgas domes deputāts, partijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētājs Ainārs Šlesers.
Viņš norāda, ka pirms nedēļas Latvijas Televīzijā bijis sižets, kurā intervēts Igaunijas ministrs.
Ministrs esot atzinis, ka ir šokā par to, kas notiek Latvijā: “Izskatās, ka tur notiek vai nu naudas izšķērdēšana, zagšana vai nauda vienkārši kaut kur pazūd.”
Ja Igaunijā projekts izmaksā aptuveni 3,6 miljardus, tad Latvijā – 10 līdz 12 miljardus.
“Nu johaidī, kas notiek? Tā ir zagšana – nevar būt par 100 procentiem dārgāk, es esmu šokā,” atzīstas Šlesers.
