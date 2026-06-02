VIDEO. Darba pilns būris! Piekūnu pārim Rīvai un Robertam tiešraidē izšķīlušies jau pieci cāļi 0

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LA.LV
9:52, 2. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Lauku piekūnu jeb peļu vanadziņu būrī, kura norisēm dabas mīļotāji neatlaidīgi seko līdzi tiešraidē, sācies īsta darba duna.

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Tikai nesen ziņojām par pirmā cālēna šķilšanos, bet nu mazuļu bums ir uzņēmis varenus apgriezienus – piekūnu pārim Rīvai un Robertam no kopumā sešām izdētajām olām pasaulē nākuši jau pieci mazuļi!

Kā liecina jaunākie video kadri, abiem vecākiem tagad ir burtiski darba pilns būris, jo pieci topošie lidotāji prasa nepārtrauktu uzmanību un gādību.

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Atgādinām, ka šī lauku piekūnu pāra ligzdošanas sezona sākās 23. aprīlī, kad mātīte izdēja pašu pirmo olu.

„Sadales tīkla” infrastruktūra uz stabiem jau vairākus gadus kalpo kā drošs patvērums šiem skaistajiem plēsīgajiem putniem, kas labprāt izmanto cilvēka veidotas mākslīgās ligzdvietas. Sekot līdzi tam, kā Rīva un Roberts tiek galā ar lielo ģimenes pieaugumu un vai drīzumā pasaulē nāks arī pēdējais, sestais mazulis, ikviens interesents joprojām var tiešsaistē:

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