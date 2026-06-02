VIDEO. Krievija sarīko vienu no lielākajiem uzbrukumiem Kijivai: bojāgājušo skaits turpina pieaugt 0
Naktī uz 2. jūniju Kijiva piedzīvoja vienu no smagākajiem Krievijas uzbrukumiem pēdējā laikā. Raķešu un dronu triecienos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz četriem cilvēkiem, bet ievainoto skaits pārsniedzis 60. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un nodarīti plaši postījumi dzīvojamajām ēkām un civilajai infrastruktūrai, vēsta ārzemju mediji.
Vissmagākās sekas konstatētas Kijivā un Kijivas apgabalā. Kā paziņojis Kijivas mērs Vitālijs Kļičko, līdz rītam galvaspilsētā bija gājuši bojā četri cilvēki, bet 65 guvuši ievainojumus, tostarp trīs bērni. Slimnīcās nogādāti 38 cilvēki, starp kuriem ir arī bērni.
Postījumi reģistrēti vismaz astoņos Kijivas rajonos. Podoļskas rajonā daļēji sagrauti deviņstāvu dzīvojamās ēkas augšējie stāvi. Bojātas arī citas dzīvojamās ēkas, medicīnas iestādes, degvielas uzpildes stacijas, automašīnas un būvlaukumi.
Tikmēr Kijivas apgabalā ugunsgrēki izcēlušies vairākās vietās. Valsts ārkārtas dienests ziņo, ka Bučas, Fastivas un Višgorodas rajonos degušas noliktavas, dzīvojamās ēkas un citi objekti. Sofijivskā Borščahivkā liesmas pārņēmušas aptuveni 500 kvadrātmetru lielu noliktavu, savukārt Krjukivščinā nodegusi neapdzīvota trīsstāvu ēka. Bučas rajonā ugunsdzēsēji dzēsuši liesmas rindu māju kompleksā.
Tajā pašā naktī uzbrukumi skāra arī citus Ukrainas reģionus. Ziņots arī par triecieniem civilajai infrastruktūrai Dņipro, kur bojāgājušo skaits sasniedzis piecus cilvēkus, bet vairāki citi guvuši ievainojumus.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Krievija naktī uz otrdienu uzbrukusi Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai neitralizējuši 602 dronus un 40 raķetes. Uzbrukumi galvenokārt bija vērsti pret Kijivu, Dņipro, Harkivu, Zaporižju un Poltavas apgabalu.
Krievija raidīja pret Ukrainu astoņas pretkuģu raķetes “Cirkon”, 33 ballistiskās raķetes “Iskander-M”, 27 spārnotās raķetes H-101 un piecas spārnotās raķetes “Kalibr”. Vienlaikus tika izmantoti simtiem dažādu tipu trieciendronu un dronu imitatoru, tostarp “Shahed”, “Gerbera” un “Italmas”.
Saskaņā ar Ukrainas Gaisa spēku sniegto informāciju fiksēti 30 ballistisko raķešu, trīs spārnoto raķešu un 33 trieciendronu trāpījumi 38 vietās. Savukārt notriekto dronu atlūzas nokritušas vēl 15 vietās.
Vietējās amatpersonas ziņo, ka Krievijas nakts uzbrukumos dažādos Ukrainas reģionos kopumā nogalināti vismaz desmit cilvēki, bet aptuveni 100 guvuši ievainojumus.
I no longer understand the so-called civilized world.
Another massive russian missile and drone attack on Ukraine.
🛑 Kyiv: 4 killed, 50+ injured, including 3 children.
🛑 Dnipro: 6 killed, including a rescuer, 36 injured.
Where is the world's outrage? https://t.co/Ghs6yRvVb9 pic.twitter.com/EUNYl5p0mB
— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) June 2, 2026
Big Russian attack on Ukraine
Russia has launched dozens of Missiles and drones targeting Ukrainian capital Kyiv. Ukraine's defense system has gone almost silent.Reports of missile and drone impacts are coming in from several locations across Kyiv. pic.twitter.com/eAcRfWCLHF
— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 2, 2026