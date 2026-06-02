FOTO: Ekrānuzņēmums

Liepājā nepilngadīgs jaunietis tramvajā sarīko jandāliņu – nākas apturēt satiksmi 0

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LA.LV
8:56, 2. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Kā vēsta portāls Liepājniekiem.lv, atsaucoties uz Valsts policijas sniegto informāciju, 28. maija vēlā vakarā ap pulksten 23 Liepājā uz laiku tika apturēta tramvaju satiksme pēc ziņām par jauniešiem, kuri, iespējams, atradušies alkohola reibumā.

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Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova informē, ka likumsargi, ierodoties notikuma vietā, konstatēja, ka viens no jauniešiem ir nepilngadīgs un vēmis uz tramvaja grīdas.

Notikuma vietā tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, un jaunietis nogādāts ārstniecības iestādē. Par notikušo informēta arī zēna māte.

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Saistībā ar notikušo Valsts policijā sākts administratīvā pārkāpuma process par atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis bērns.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu par šādu pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 35 eiro. Lēmumu par soda piemērošanu pieņem pašvaldības administratīvā komisija.

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