Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs &#8220;Mucenieki&#8221;.
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs “Mucenieki”.
Foto. LETA/Ieva Lūka

Imigrantu istabiņā atrasti dažādi naži…Cik bīstama situācija šobrīd ir pārpildītajos Muceniekos? 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
10:09, 19. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Vai patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” mītošie imigranti ar nažiem tiešām apdraud darbiniekus? Šāds jautājums radies pēc iekšlietu ministra Jāņa Dombravas apgalvojuma, ka istabiņās atrasti dažādu izmēru naži, bet vairākās vietās valdījusi netīrība. Vairāk stāsta 360TV Ziņas.

“Varbūt jaunā valdība var paspēt ierobežot?” Dāvi pārsteidz redzētais veikalā, bet daudzi atzīst, ka tam pat nepievērš uzmanību
“Pēdējais piliens var darboties kā detonators.” Eiropas izlūkdienesti saskata nopietnus draudus Krievijas ekonomikai 87
“Jūs neticēsiet, ar ko es esmu kopā!” Pēc Kariņa un Siliņas “izgājieniem” latvietis lidostā pamana ko slavējamu
Lasīt citas ziņas

Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava norāda, ka centra darbinieki atrodas ļoti nedrošā vidē, kur personas brīvi pārvietojas un savstarpēji konfliktē.

Viņš īpaši uzsver riskus sievietēm, kuras drošības apsvērumu dēļ drīkst pārvietoties tikai grupās, savukārt konfliktu brīžos darbinieki baidās iejaukties. Ministrs arī pauž bažas par valsts drošību, norādot, ka liela daļa iemītnieku ir militāra vecuma vīrieši, kuri pirms tam ilgstoši uzturējušies Krievijā un Baltkrievijā, tādējādi radot izlūkošanas un sabotāžas riskus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krievijas prokremliskās radiostacijas “Komsomoļskaja pravda” tiešajā ēterā brīdina krievus
“Lēmums par mani ir pieņemts – es nomiršu cietumā!” Putinu kriminālās pasaules autoritāte aizturēšanas brīdī atklāj pēdējo noslēpumu
“Jūs neticēsiet, ar ko es esmu kopā!” Pēc Kariņa un Siliņas “izgājieniem” latvietis lidostā pamana ko slavējamu

Tikmēr “Mucenieku” vadība uzsver, ka drošības pasākumi tiek ievēroti, katru dienu centrā atrodas apsardze un policija, bet darbinieki sūdzības nav izteikuši. Arī apkārtnes iedzīvotāju viedokļi dalās – kamēr vieni nejūt nekādu traucējumu, citi norāda uz neomulību, redzot vīriešu grupas staigājam ap mājām, un pauž bažas par dzirdētiem stāstiem par nevēlamu uzvedību. Ministrs devis uzdevumu steidzami rīkoties, lai samazinātu “Muceniekos” dzīvojošo skaitu, uzskatot, ka daļa personu ļaunprātīgi izmanto patvēruma sistēmu.
VIDEO:

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Visiem atvēra robežas un tagad cenšas sasmelt izlieto ūdeni? Jaunais Imigrācijas likums paredz būtiskus ierobežojumus
Ukraiņi gandrīz masveidā spiesti pamest Poliju – iemesls tam ir gaužām nepatīkams; kas tagad ieņems ukraiņu vietu?
TV24
Šnore aicina nesnaust “velkamisma” sakarā: Eiropā ir iestājusies imigrācijas realitāte – noziedzības, darba tirgus un integrācijas problēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.