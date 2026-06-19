Imigrantu istabiņā atrasti dažādi naži…Cik bīstama situācija šobrīd ir pārpildītajos Muceniekos? 0
Vai patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” mītošie imigranti ar nažiem tiešām apdraud darbiniekus? Šāds jautājums radies pēc iekšlietu ministra Jāņa Dombravas apgalvojuma, ka istabiņās atrasti dažādu izmēru naži, bet vairākās vietās valdījusi netīrība. Vairāk stāsta 360TV Ziņas.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava norāda, ka centra darbinieki atrodas ļoti nedrošā vidē, kur personas brīvi pārvietojas un savstarpēji konfliktē.
Viņš īpaši uzsver riskus sievietēm, kuras drošības apsvērumu dēļ drīkst pārvietoties tikai grupās, savukārt konfliktu brīžos darbinieki baidās iejaukties. Ministrs arī pauž bažas par valsts drošību, norādot, ka liela daļa iemītnieku ir militāra vecuma vīrieši, kuri pirms tam ilgstoši uzturējušies Krievijā un Baltkrievijā, tādējādi radot izlūkošanas un sabotāžas riskus.
Tikmēr “Mucenieku” vadība uzsver, ka drošības pasākumi tiek ievēroti, katru dienu centrā atrodas apsardze un policija, bet darbinieki sūdzības nav izteikuši. Arī apkārtnes iedzīvotāju viedokļi dalās – kamēr vieni nejūt nekādu traucējumu, citi norāda uz neomulību, redzot vīriešu grupas staigājam ap mājām, un pauž bažas par dzirdētiem stāstiem par nevēlamu uzvedību. Ministrs devis uzdevumu steidzami rīkoties, lai samazinātu “Muceniekos” dzīvojošo skaitu, uzskatot, ka daļa personu ļaunprātīgi izmanto patvēruma sistēmu.
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