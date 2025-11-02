Eiropas Savienības tiesas tiesnese atklāj, kā Latvija izskatās uz starptautiskā fona, cenšoties denonsēt Stambulas konvenciju 0

Stambulas konvencijas iespējamā denonēšana Latvijā raisa bažas arī starptautiskā līmenī. Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele TV24 raidījumā “Dienas personība” norāda, ka šāds solis būtu krasā pretrunā ar Neatkarības deklarāciju.

“Eiropas Padomes līmenī, protams, visi seko līdzi šim procesam, jo Latvija vienmēr ir bijusi ļoti cieņpilna attiecībā uz starptautiskajām tiesībām un cilvēktiesību līgumiem. Tāpat kā Zviedrija, Somija un Norvēģija – nobriedušas demokrātijas –, mēs vienmēr esam ļoti cienījuši starptautiskās tiesības un atbalstījuši to attīstību,” pauž tiesnese.

Viņa turpina, sakot, ka Stambulas konvencijas denonēšana krasi disonē ar mūsu Neatkarības deklarācijā noteikto virzību, kas paredz ievērot un cienīt starptautiskās tiesības. Tiesnese uzsver – šim procesam, kas saistīts ar konvencijas iespējamo denonēšanu, nešaubīgi tiek pievērsta uzmanība starptautiskā līmenī. “Tas ir pārsteigums,” uzskata Ziemele.

Jau ziņots, ka ar opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsīm Saeimā konceptuāli tika atbalstīts likumprojekts par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas.

Kā norāda centrā “Marta”, šāds balsojums izraisījis sašutumu daļā sabiedrības, jo tas “apdraud līdzšinējo progresu cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jomā”.

Organizācija uzskata, ka izstāšanās no Stambulas konvencijas nozīmētu atkāpšanos no demokrātijas un cilvēktiesību principiem. Centrs “Marta” norāda, ka tas sūta bīstamu signālu, ka valsts ir gatava pievērt acis uz vardarbību un nevienlīdzību.

