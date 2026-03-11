Greznas, bet neuzticamas: pieredzējis automehāniķis nosauc 5 sliktākās luksusa klases automašīnas 0
Premium klases automašīnas parasti sola augstāko komforta līmeni, kvalitatīvus materiālus un prestižu tēlu. Tomēr realitātē ne visas dārgās automašīnas nozīmē arī bezrūpīgu ekspluatāciju. Dažas no tām īpašniekiem sagādā vairāk neplānotu izdevumu nekā prieka.
Pieredzējis mehāniķis Alans Gelfands no uzņēmuma German Car Depot medijam GoBankingRates atklājis, no kuriem premium segmenta modeļiem viņš ieteiktu turēties pa gabalu. Pēc viņa teiktā, šīm automašīnām ir pārāk daudz tehnisku problēmu un dārgu remontu risku.