Ineta Ziemele: Šis būs ļoti smags gads. Katram Latvijas pilsonim šogad būs ļoti daudz uzdevumu 0

LA.LV
7:37, 18. janvāris 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Dienas personība” Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele pauda, ka šis gads būs ļoti smags gan ārpolitiskā, gan iekšpolitiskā ziņā. Viņasprāt, sarežģītais starptautiskais un iekšpolitiskais konteksts prasa daudz lielāku sabiedrības iesaisti nekā līdz šim.

Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Var pārvērsties katastrofā ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulei: Krievija apsver krasus variantus uzvarai karā
Ne tikai lasis! Nosauktas 6 zivis, kas burtiski “uzlādē” organismu ar D vitamīnu
Lasīt citas ziņas

Ziemele uzsvērs, ka šis ir brīdis, kad ikvienam Latvijas pilsonim ir aktīvi jāpieslēdzas valstiskiem procesiem, tostarp jāpiedalās gaidāmajās vēlēšanās.

Īpašu uzmanību Eiropas Savienības Tiesas tiesnese pievērsa informācijai, ko mēs katrs ikdienā patērējam, norādot: “Ir jāsāk ķidāt to informāciju, ko mēs katrs patērējam – cik tā ir patiesa vai nepatiesa. Ļoti daudz uzdevumu ir katram Latvijas pilsonim šajā gadā.”

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
“Viņa vēl cīnās par dzīvību…” Krustkalnu ugunsgrēkā cietušās ģimenes draugs atklāj detaļas par pašreizējo situāciju
Top 10 vietas Latvijā, kur baudīt ziemas priekus kopā ar ģimeni
VIDEO. Tas nav stāsts par sniegavīriem, bet par cilvēcību – kā Hamburgas iedzīvotāji vienojās kopīgā akcijā, lai glābtu vandaļa izpostītos sniegavīrus

Atgādinām, ka 2026. gada 3. oktobrī Latvijā un ārvalstīs notiks 15. Saeimas vēlēšanas. Balsot būs iespējams visos vēlēšanu iecirkņos no plkst. 08.00 līdz plkst. 20.00.

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Personai ir tiesības vēlēt jebkurā vēlēšanu apgabalā (Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme) un balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās. Katra vēlēšanu apgabala iecirkņos ir atšķirīgas (tikai attiecīgā vēlēšanu apgabala) vēlēšanu zīmes.

Vēlētāji ārvalstīs var arī balsot pa pastu. Vēlētājs var pieteikties pasta balsošanai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv 35 dienas pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā 8 dienas pirms vēlēšanu dienas.

Vēlētāji Latvijā, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, un slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Pieteikties balsošanai atrašanās vietā var līdz vēlēšanu dienas plkst. 12.00.

Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju tiek organizēta balsošana karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās.

Vēlētāji, kuriem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuri izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu, vēlēšanās var piedalīties ieslodzījuma vietā. Balsošanai var pieteikties ne vēlāk kā otrajā dienā pirms vēlēšanu dienas, ieslodzījuma vietas administrācijai iesniedzot iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Baiļu un apdraudējuma pamats būs veids, kā mobilizēt savus vēlētājus: ko tauta var gaidīt priekšvēlēšanu laikā?
TV24
Absolūti lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa ir neapmierināti! Kaktiņš atklāj, kādi pārsteigumi mūs sagaidīs vēlēšanu gadā
Par ko jūs balsotu, ja vēlēšanas notiktu šobrīd? Iedzīvotāju aptaujā paveras interesanta aina
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.