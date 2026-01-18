Ineta Ziemele: Šis būs ļoti smags gads. Katram Latvijas pilsonim šogad būs ļoti daudz uzdevumu 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele pauda, ka šis gads būs ļoti smags gan ārpolitiskā, gan iekšpolitiskā ziņā. Viņasprāt, sarežģītais starptautiskais un iekšpolitiskais konteksts prasa daudz lielāku sabiedrības iesaisti nekā līdz šim.
Ziemele uzsvērs, ka šis ir brīdis, kad ikvienam Latvijas pilsonim ir aktīvi jāpieslēdzas valstiskiem procesiem, tostarp jāpiedalās gaidāmajās vēlēšanās.
Īpašu uzmanību Eiropas Savienības Tiesas tiesnese pievērsa informācijai, ko mēs katrs ikdienā patērējam, norādot: “Ir jāsāk ķidāt to informāciju, ko mēs katrs patērējam – cik tā ir patiesa vai nepatiesa. Ļoti daudz uzdevumu ir katram Latvijas pilsonim šajā gadā.”
Atgādinām, ka 2026. gada 3. oktobrī Latvijā un ārvalstīs notiks 15. Saeimas vēlēšanas. Balsot būs iespējams visos vēlēšanu iecirkņos no plkst. 08.00 līdz plkst. 20.00.
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Personai ir tiesības vēlēt jebkurā vēlēšanu apgabalā (Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme) un balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās. Katra vēlēšanu apgabala iecirkņos ir atšķirīgas (tikai attiecīgā vēlēšanu apgabala) vēlēšanu zīmes.
Vēlētāji ārvalstīs var arī balsot pa pastu. Vēlētājs var pieteikties pasta balsošanai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv 35 dienas pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā 8 dienas pirms vēlēšanu dienas.
Vēlētāji Latvijā, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, un slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Pieteikties balsošanai atrašanās vietā var līdz vēlēšanu dienas plkst. 12.00.
Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju tiek organizēta balsošana karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās.
Vēlētāji, kuriem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuri izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu, vēlēšanās var piedalīties ieslodzījuma vietā. Balsošanai var pieteikties ne vēlāk kā otrajā dienā pirms vēlēšanu dienas, ieslodzījuma vietas administrācijai iesniedzot iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.