Mūsdienās zāles kļuvušas par daudzu cilvēku ikdienas sastāvdaļu – tās lieto gan, lai risinātu veselības problēmas, gan lai novērstu blakusparādības no iepriekš lietotajiem medikamentiem. Tomēr nereti tas rada nebeidzamu medikamentu apli, kurā cilvēks jūtas arvien sliktāk, un jautājums “kā no tā tikt laukā” kļūst aizvien aktuālāks.
Ilze sociālo mediju platformā “Threads” dalās pārdomās: “Farmācijas industrija ir vienkārši ģeniāla. Seniors aiziet pie ārsta, viņam izraksta zāles. Zālēm ir blakusparādības, kuras negatīvi ietekmē citas organisma funkcijas.
“Kā no tā tikt laukā,” jautā sieviete.
Arī Līgai par attiecīgo tematu ir viedoklis: “Sauja zāļu ir Latvijas realitāte, jo cilvēki nav preventīvi uzturējuši savu veselības stāvokli, lai tās saujas nebūtu jāizraksta. Palīdzēt var labs ārsts, bet nu, ja tā nav opcija, tad vienkārši jāsamierinās un jādzīvo tālāk.”
Arī Nauris piekrīt, ka ar zālēm jābūt ļoti uzmanīgiem: “Bija tā. Nopirku jaunas pretalerģijas zāles pavasarī, bet man no tām sāka stipri sāpēt galva. Ieeju aptiekā un saku, lai iedod citas zāles. Aptiekā meitene saka: “Nu dzeriet kopā ar “Ibumetin”, tad galva nesāpēs!”
Beigu beigās es atradu labas zāles, un tagad nav problēmu, autobraukšanai neskādē. Bet vispār ar tām zālēm ir jābūt uzmanīgam. Stipri jāpiedomā pašam.”
Savukārt Kārlis ir pozitīvi noskaņots: “Farmācijas industrija patiešām ir ģeniāla. Cilvēki nekad nav dzīvojuši tik ilgi, kā dzīvo modernajā pasaulē. Jā, nekas pasaulē nav ideāls, bet vēl pirms 100 gadiem seniori jau būtu zārkā, šodien tie spēlē golfu un sūdzas par dzīvi.
Vēl 100 gadu un varbūt arī nesūdzēsies par to. Par specifiskām lietām tad vispirms vajag specifisku ainu ar to, kas ir slikti, lai varētu ieteikt kādus speciālistus apmeklēt.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka “Veselības centru apvienības” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktajā aptaujā* atklāts – gandrīz puse jeb 46 % Latvijas iedzīvotāju vismaz reizi ir uz laiku pārtraukuši vai beiguši lietot ārsta nozīmētās zāles, iepriekš to neapspriežot ar veselības aprūpes speciālistu, piemēram, ārstu vai farmaceitu, turklāt lielākā daļa aptaujāto šādi rīkojušies vairākkārt. Speciālistu vērtējumā šī ir satraucoša tendence, tādēļ jāveicina vide, kurā pacientiem būt līdzestīgiem ir vieglākā izvēle.
