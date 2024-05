Ilustratīvs foto. Lielveikals Rīgā. Foto: Paula Čurkste/LETA

Patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu Latvijā pieauga par 0,5%, bet gada laikā – šogad aprīlī salīdzinājumā ar 2023.gada aprīli – palielinājās par 1,1%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 0,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, aprīlī pieaudzis par 3,4%.

2024.gada aprīlī, salīdzinot ar 2024.gada martu, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,5%. Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām bija apģērbam un apaviem (plus 0,4 procentpunkti), alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (plus 0,2 procentpunkti), kā arī dažādu preču un pakalpojumu grupai (mīnus 0,2 procentpunkti).

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,3%. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu bija mājputnu gaļai (plus 2,9%). Galvenokārt noslēdzoties akcijām, cenas pieauga konditorejas izstrādājumiem (plus 2,5%), maizei (plus 1,1%), šokolādei (plus 3,8%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (plus 0,8%), kartupeļiem (plus 3,9%), olām (plus 1,8%). Dārgākas bija brokastu pārslas (plus 8,7%), svaigas vai atdzesētas zivis (plus 5,3%), olīveļļa (plus 4,3%) un cūkgaļa (plus 0,8%).

Savukārt akciju ietekmē kritums bija sieram un biezpienam (mīnus 2,7%), kafijai (mīnus 2,1%). Lētāki bija svaigi dārzeņi (mīnus 1,2%), svaigi augļi (mīnus 1,5%), cukurs (mīnus 4%), milti un citi graudaugi (mīnus 2%).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis palielinājās par 2,1%. Tabakas izstrādājumi sadārdzinājās vidēji par 7,5%. Alkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,5%, ko galvenokārt ietekmēja akcijas stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Apģērba un apavu grupā cenas pieauga par 7,9%.

Turpinoties pavasara-vasaras sezonas preču nonākšanai tirdzniecībā, apavu cenas pieauga par 19,3%, bet apģērbi sadārdzinājās par 5,3%.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,4%. Būtiskākais cenu kritums grupā mēneša laikā bija elektroenerģijai (mīnus 1,3%), cietajam kurināmajam (mīnus 2,3%) un siltumenerģijai (mīnus 0,3%). Savukārt cenas pieauga mājokļa īrei (plus 2%).

Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi kļuva dārgāki par 0,7%, ko galvenokārt noteica cenu pieaugums pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem. Degvielai cenas kāpa par 0,6%, tai skaitā benzīnam – par 2%, auto gāzei – par 0,4%, savukārt dīzeļdegvielas cenas samazinājās par 0,5%. Dārgāki bija arī pasažieru pārvadājumi ar vilcienu. Savukārt cenu samazinājums bija pasažieru aviopārvadājumiem.

Ar atpūtu un kultūru saistām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 1,1%. Lētāki bija ziedi un kompleksie atpūtas pakalpojumi.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas samazinājās par 3,4%. Galvenokārt akciju ietekmē lētākas bija personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi, neelektriskas ierīces personīgai aprūpei.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija zobārstniecības pakalpojumiem, viesnīcu pakalpojumiem, pirmsskolas izglītībai, farmaceitiskajiem produktiem un mājokļa mēbelēm. Savukārt cenas samazinājās mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2024.gada aprīlī, salīdzinot ar 2023.gada aprīli, bija ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (plus 0,4 procentpunkti), alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (plus 0,4 procentpunkti), veselības aprūpei (plus 0,4 procentpunkti), kā arī ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (mīnus 1,1 procentpunkts).

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 0,6%. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija olīveļļai (plus 29,1%), konditorejas izstrādājumiem (plus 4,5%), cūkgaļai (plus 5,2%). Dārgāki bija kartupeļi (plus 16,7%), augļu un dārzeņu sulas (plus 12,4%), saldumi (plus 18,5%).

Cenas pieauga atspirdzinošajiem dzērieniem (plus 10,6%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (plus 1,3%), pienam (plus 1,6%), brokastu pārslām (plus 12,1%), šokolādei (plus 3,2%), žāvētiem, citādi konservētiem vai apstrādātiem dārzeņiem (plus 7%), svaigiem augļiem (plus 0,8%).

Savukārt lētāki bija svaigi dārzeņi (mīnus 5,5%), milti un citi graudaugi (mīnus 11,2%), piena produkti (mīnus 3,8%), olas (mīnus 6%), cukurs (mīnus 11,1%), makaronu izstrādājumi (mīnus 7,1%), augu eļļa (mīnus 8%), sviests (mīnus 4,9%), siers un biezpiens (mīnus 1%).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis pieauga par 5,9%. Alkoholisko dzērienu cenas kāpa par 4,8%, sadārdzinoties stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, alum un vīnam. Tabakas izstrādājumiem gada laikā cenas palielinājās vidēji par 7,9%.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis samazinājās par 6,1%. Gada laikā būtiskākais cenu kritums bija siltumenerģijai (mīnus 17,7%). Cenas samazinājās dabasgāzei (mīnus 19,2%), elektroenerģijai (mīnus 4%), cietajam kurināmajam (mīnus 12,1%), kanalizācijas pakalpojumiem (mīnus 5%).

Savukārt sadārdzinājās mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi (plus 7,5%), atkritumu savākšana (plus 16,2%), mājokļa īres maksa (plus 6,9%). Dārgāki bija arī mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi, ūdensapgāde.

Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis kāpa par 6,4%. Gada laikā dārgāki kļuva farmaceitiskie produkti, zobārstniecības pakalpojumi, ārstu speciālistu pakalpojumi un medicīnas analīžu laboratoriju un rentgenoloģijas centru pakalpojumi.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas palielinājās par 3,2%, ko noteica degvielas cenu kāpums par 4,5%.

Dīzeļdegviela palika dārgāka par 7,6%, benzīns – par 2,6%, savukārt auto gāze palika lētāka par 8,3%. Gada laikā cenu kāpums bija arī personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, citiem pakalpojumiem personiskajiem transportlīdzekļiem, pasažieru pārvadājumiem ar vilcienu. Savukārt cenas krita pasažieru aviopārvadājumiem un lietotām automašīnām.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija apģērbiem, telekomunikāciju pakalpojumiem, restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem, mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, televīzijas abonēšanas maksai. Savukārt lētāki bija personālie datori, apavi, personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi.

Salīdzinot ar 2015.gadu, patēriņa cenas 2024.gada aprīlī bija par 45,9% augstākas. Precēm cenas pieauga par 46%, bet pakalpojumiem – par 43,6%.