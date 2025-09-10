Intaram Rešetinam-Pētersonam jauna luga – pirmizrāde jau jaunnedēļ 0
Jaunnedēļ, 17.septembrī skatītājiem būs iespēja piedzīvot režisora Intara Rešetina-Pētersona jaunāko iestudējumu “Uz visu banku”, pēc spāņu dramaturga Žordī Galserāna lugas “Kredīts” pirmizrādē VEF Kultūras pilī. Režisors izrādi raksturo kā “nopietnu komēdiju”, kas aiz smiekliem slēpj dziļus jautājumus par cilvēka izmisumu, robežām un spēju saglabāt cieņu dzīves līkločos. Lomās – Intars Rešetins – Pētersons, kā arī Normunds Laizāns vai Artis Robežnieks.
“Šī luga ir viltīga – labā nozīmē. Tā izklaidē, sapurina un uzdod jautājumus. Žanra apzīmējums nopietna komēdija nav nejaušs – tas dod iespēju caur jokiem parunāt par nopietnām lietām un arī otrādi. Man kā režisoram šī izrāde ir īpaša iespēja strādāt kopā ar diviem savas paaudzes vadošajiem aktieriem, kas skatuvei veltījuši savas dzīves labākos gadus un teicami papildina iestudējumu ar savu pieredzi un spēku,” par darbu saka Intars Rešetins-Pētersons.
Ko darīt, ja pusmūžā esi palicis bez nekā un vienīgā cerība ir aizdevums bankā? Bet banka aizdevumu atsaka – tu esi par vecu, bez ķīlas un galvotāja. Izmisumā cilvēks ir gatavs uz visu – pat bankas direktoram acīs mest izaicinājumu: “Ja nedosi man kredītu, es savaldzināšu tavu sievu.”
Šī situācija kļūst par atspēriena punktu asa sižeta attīstībai, kurā izmisums kļūst lipīgs, robežas izplūst un sākas spēle – kurš kuru?
Šī būs iespēja skatītājiem ne tikai smieties, bet arī paraudzīties uz dzīvi ar pavisam citām acīm – no strupceļa līdz drosmīgam solim “uz visu banku”.
Izrādē viss balstās uz aktierspēli – spēcīgu, niansētu un godīgu. Režisors to salīdzina ar “augsti lidojošiem putniem”, kuri savā radošajā briedumā atklāj jaunu skatuves pieredzi.
Pirmizrāde 17.septembrī Rīgā, VEF Kultūras pilī, kam sekos izrādes Ulbrokā, Smiltenē, Liepājā, Slampē, Saldū un Jēkabpilī.