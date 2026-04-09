"Ir skaidrs, ka krievi uzsāks uzbrukumu!" Rajevs pastāsta, vai Kremlis divu mēnešu laikā var ieņemt Donbasu

22:49, 9. aprīlis 2026
Vai krievi divos mēnešos var ieņemt Donbasu? TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” savu viedokli atklāj Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

I. Rajevs teic, ka ir skaidrs, ka krievi uzsāks uzbrukumu, un tas uzbrukums ies uz priekšu. Viņš pilnībā piekrīt Volodimiram Zelenskim, ka divu mēnešu laikā ieņemt Donbasu krieviem nav iespējams. Viņš nenoliedz, ka vienmēr var notikt jebkas, taču ja izdosies ieņemt Donbasu, tā būs katastrofāla Ukrainas armijas sagraušana tajā rajonā.

Vienlaikus deputāts norāda, ka ukraiņiem tur ir spēcīgas pozīcijas. “Maksimums, ko Krievi varētu sasniegt divos mēnešos, ir Kostjantiņivkas ieņemšana. Bet arī tas ir pagaidām problemātisks jautājums. Ieņemt visu Dombasu divos mēnešos nav realistiski,” skaidri nosaka I. Rajevs.

