“Kārtīga psiholoģiskā operācija!” Ukraiņi izstrādā ballistisko raķeti, kas spēs sasniegt Maskavu 10
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš informē par Ukrainā ražotām ballistiskajām raķetēm.
J. Slaidiņš novērtē ukraiņu darbu. Viņš saka, ka viņi veic “kārtīgu psiholoģisko operāciju” , ražojot ballistiskās raķetes FP-7 un FP-9. Šāda tipa Ukrainas ballistiskā raķete spēs sasniegt Maskavu. Tā būs gatava līdz vasaras vidum, atklāj majors.
Uzņēmums “Flamingo”, kas ražo šīs raķetes, ir paziņojis, ka spēs saražot tik, cik būs nepieciešams. Vienlaikus J. Slaidiņš informē, ka Ukraina varētu uzbrukt Maskavai ar 20 līdz 30 raķetēm, un eksperti ir pārliecināti, ka Kremlis nespēs pārtvert lielāko daļu raķešu.
Vairāk skaties video!