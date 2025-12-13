Vai varam ticēt Krievijai, ka karš beigsies, ja Ukraina tai atdos Donbasu? Eksperta atbilde skumdina 0

0:06, 14. decembris 2025
Toms Rostoks, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas vadošais pētnieks, Drošības pētījumu un inovāciju centra vadītājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” brīdina, ka Krievijas solījumiem par karadarbības izbeigšanu Ukrainā ticēt nevar. Pat atdodot Donbasu, nav garantijas, ka karš noslēgsies, turklāt tas varētu radīt ilgtermiņa draudus.

“Izskatās, ka pašreizējā ASV administrācija ļoti vēlas izbeigt karu, kas kopumā ir diezgan pozitīvi, bet jautājums, protams, ir par kādu cenu. Šajā situācijā Krievija, acīmredzot, likusi saprast, ka karu būs iespējams apstādināt tikai tad, kad Donbasu pilnībā kontrolēs Krievija,” stāsta Rostoks.
Tad no ASV puses nāk piedāvājums Ukrainai, jo šķiet, ka karš nebeigsies ātrāk.

Raidījuma vadītāja Anita Daukšte viņam jautā: vai Eiropa, Ukraina vai kāds no šī flanga var būt pārliecināts, ka, atdodot Donbasu, Krievija pārtrauks karu Ukrainā?

“Nē, protams. Par to nevar būt pārliecināts neviens nekādā veidā. Ticība Krievijas solījumiem ir ļoti, ļoti zema — un pamatoti. Atdot šīs pilsētas un teritorijas Krievijai nozīmētu radīt sev sliktāku situāciju iespējamos nākotnes konfliktos,” atklāj pētnieks.

