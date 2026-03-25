FOTO: Rīgas elite pulcējas salonmūzikas vakaros Benjamiņu namā
Pēdējos mēnešos vēsturiskajā Benjamiņu namā notiekošie salonmūzikas vakari, kurus rīko jaunais klasiskās mūzikas komponists Jēkabs Tutiņš, piesaistījuši arvien plašāku publikas loku un raisījuši diskusijas par jauna kultūras formāta atdzimšanu Rīgā. Šajos vakaros vienkopus satiekas uzņēmēji, mākslinieki, mediju pārstāvji un kultūras interesenti, radot vidi, kas vairāk līdzinās Eiropas salonu tradīcijām nekā klasiskam koncertam.
Par piedzīvoto runā arī paši apmeklētāji. Uzņēmēja Kristīne Līpiņa atzīst:Es līdz šim šāda formāta koncertu biju apmeklējusi tikai Vīnē, un es esmu bezgala priecīga, ka kaut kas tāds ir arī Rīgā.
Līdzīgas sajūtas pauž arī citi viesi. Bijušais Latvijas prezidents Valdis Zatlers pēc koncerta norādīja, ka vakars nav licis vilties, uzsverot iespēju dzirdēt ko jaunu un kvalitatīvu. Savukārt māksliniece Ieva Bondare komponista radīto mūziku raksturo kā līdzvērtīgu pasaules klasiķu darbiem, bet modes dizainere Iveta Vecmane izceļ darbu virtuozitāti un konsekvenci. Zināmā sieviešu portretu fotogrāfe Liāna Brūvere īpaši uzsver emocionālo pieredzi, raksturojot to kā brīdi, kad gribas aizvērt acis un pilnībā iegrimt mūzikā, kamēr radio personība Edmunds Kaševskis akcentē kopējo atmosfēru, telpas, skaņas un publikas vienotību.
Vienlaikus novērots, ka šie vakari piesaista arī jauno paaudzi, kas klasisko mūziku piedzīvo no jauna. Influencere Sintija Turkopole uzsver mūzikas daudzveidību un spēju radīt asociācijas ar kino un teātri, savukārt satura veidotāja Alishuksm akcentē tās emocionālo iedarbību un atzīst, ka šī pieredze rosinājusi biežāk apmeklēt klasiskās mūzikas koncertus.
Vakaru centrā ir jaunā klasiskās mūzikas komponista Jēkaba Tutiņa oriģinālmūzika, kas radīta īpaši šiem koncertiem un balstās melodijā, harmonijā un emocionālā izteiksmē. Programmu izpilda mūziķi no vadošajiem Latvijas orķestriem, kas nodrošina augstu profesionālo kvalitāti un niansētu skanējumu. Komponista daiļradi augstu novērtējis arī Maestro Raimonds Pauls, par debijas albumu izsakoties: “Tīra instrumentāla mūzika, tur nav kam piesieties. Tur viss ir pareizi uzrakstīts, un viss tas labi skan.” Šāds vērtējums Latvijas mūzikas vidē izskan reti un kalpo kā būtisks kvalitātes apliecinājums.
Raksturojot salonmūzikas vakaru ideju, Tutiņš norāda, ka šie vakari ir domāti dzīves baudītājiem, kuri mūziku piedzīvo kā sajūtu, nevis fonu, piebilstot: “Radu to, kas man patīk, un lai saviem klausītājiem celtu vibrācijas.”
Papildus muzikālajai programmai vakari tiek veidoti kā daudzslāņaina pieredze, kur mūzika mijas ar degustācijām un meistarklašu elementiem. Pēdējos koncertos viesiem bija iespēja baudīt Piper-Heidsieck un Charles Heidsieck šampaniešu namu izlasi, kas papildināja vakaru ar izsmalcinātu un ekskluzīvu noskaņu.
Ieskatu vakaru norisē un atmosfērā iespējams gūt arī pievienotajā foto galerijā, kur redzami gan muzikālie priekšnesumi, gan publikas klātbūtnes mirkļi.
Salonmūzikas tradīcija vēsturiski aizsākās 18. gadsimta Eiropā, kad mūzika no koncertzālēm pārcēlās uz aristokrātu saloniem. Tajos muzicēja, diskutēja un veidoja kultūras dzīvi tā laika elite. Arī Rīgā šāda tradīcija nav sveša, 20. gadsimta sākumā Benjamiņu namā saimniekoja Emīlija Benjamiņa, kuras rīkotie vakari pulcēja rakstniekus, politiķus, diplomātus un sabiedrības viedokļu līderus.
Arvien biežāk izskan jautājums, vai tieši šeit sākas jauns Rīgas kultūras trends? Pavasara cikls jau noslēdzies, un koncerti turpināsies rudenī un ziemā.