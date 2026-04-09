Zelta trijnieks! Kardioloģe nosauc svarīgākos rādītājus, lai kardiovaskulārie riski būtu maksimāli mazāki 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:17, 9. aprīlis 2026
Veselam Dzīvesveids

Ko darīt, ja apakšējas asinsspiediena rādītājs ir paaugstināts? TV24 raidījumā “Ārsts atbild” komentāru sniedz Marina Kovaļova, Skrides Sirds klīnikas kardioloģe.

Lasīt citas ziņas

Pēc skatītāja jautājuma, M. Kovaļova teic, ka asinsspiediens cilvēkiem uz vietas visu laiku nestāv. “Ja, piemēram, treniņa laikā vai darot fizisku darbu asinsspiediens stāv uz vietas, tad tas arī nav īpaši labs rādītājs,” skaidro kardioloģe.

Runājot par konkrēto gadījumu, kad apakšējais rādītājs ir paaugstināts, ārste iesaka pārbaudīt kaklu, sprandu, holesterīnu. Viņa teic, ka lai kardiovaskulārie riski būtu maksimāli mazāki, ir jābūt ideālam asinsspiedienam, holesterīnam un cukura līmenim. Šie trīs rādītāji ir ļoti svarīgi ikvienam, kas rūpējas par savu veselību.

Vairāk uzzini video!

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.