Zelta trijnieks! Kardioloģe nosauc svarīgākos rādītājus, lai kardiovaskulārie riski būtu maksimāli mazāki
Ko darīt, ja apakšējas asinsspiediena rādītājs ir paaugstināts? TV24 raidījumā “Ārsts atbild” komentāru sniedz Marina Kovaļova, Skrides Sirds klīnikas kardioloģe.
Pēc skatītāja jautājuma, M. Kovaļova teic, ka asinsspiediens cilvēkiem uz vietas visu laiku nestāv. “Ja, piemēram, treniņa laikā vai darot fizisku darbu asinsspiediens stāv uz vietas, tad tas arī nav īpaši labs rādītājs,” skaidro kardioloģe.
Runājot par konkrēto gadījumu, kad apakšējais rādītājs ir paaugstināts, ārste iesaka pārbaudīt kaklu, sprandu, holesterīnu. Viņa teic, ka lai kardiovaskulārie riski būtu maksimāli mazāki, ir jābūt ideālam asinsspiedienam, holesterīnam un cukura līmenim. Šie trīs rādītāji ir ļoti svarīgi ikvienam, kas rūpējas par savu veselību.
