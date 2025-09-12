“Tie nav emocionāli, bet datos balstīti jautājumi.” Laukos sabiedrisko transportu varēs pasūtīt ar aplikāciju vai zvanu 0
Kas notiek ar sabiedrisko transportu un ceļiem Latvijā? Vai kļūst aizvien dārgāk un nepieejamāk? Uz šiem jautājumiem atbildi TV24 raidījumā “Naudas cena” centās rast satiksmes ministrs (Progresīvie) Atis Švinka, Rīgas pilsētas izpilddirektors, bijušais VSIA “Latvijas Valsts ceļi” priekšsēdētājs Jānis Lange un biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs” priekšsēdētājs Andris Bērziņš.
Stāstot par kravu un pasažieru pārvadājumiem, satiksmes ministrs minēja vairākus faktus: ja pirms dažiem gadiem Latvijas dzelzceļa infrastruktūras izmantojamība bijusi 76% kravu pārvadājumi, bet 26% pasažieru pārvadājumi, tad šobrīd 84% ir pasažieru pārvadājumi un 16% – kravas. “Latvija šogad pārsniegs 20 miljonus pasažieru pārvadājumos un tas ir daudz vairāk nekā Igaunija un Lietuva kopā. Tas apliecina, cik nozīmīgi ir pasažieru vilcienu pārvadājumi.
Runājot par autobusu pārvadājumiem, Švinka norādīja, ka tiek pētīts, cik liela ir noslodze, jo nav jau tā, ka tiek vienkārši samazināti līdzekļi. “Tā ir aboslūta loģika – ja ir vilciena maršruts, tad jautājums, kāpēc blakus jābūt dotētam autobusa maršrutam? Tie nav emocionāli, bet datos balstīti jautājumi. Mēs investējam ļoti daudz kasu sistēmās, aplikācijās, pasažieru skaitītājos, reģistratoros, lai precīzi zinātu, kur cilvēki pārvietojas. Tur arī jābūt transportam. Turklāt no nākamā gada mazākapdzīvotās vietās būs transports pēc pierasījuma, tā būs sistēma, ka cilvēks ar aplikācijas palīdzību vai piezvanot uz zvanu centru varēs pasūtīt transportu. Tā būs daļa no sabiedriskā transporta, papildinoša. Līdz ar to teikt, ka kaut kas tiek nogriezts, es nepiekrītu, tiek mainīta sistēma,” skaidroja ministrs Švinka.
