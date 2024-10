Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pulksten 22:43.

Irāna otrdien izšāvusi aptuveni 180 raķetes uz Izraēlu, paziņojusi Izraēlas armija, norādot, ka lielu skaitu raķešu izdevies pārtvert.

Armijas pārstāvis Daniels Hagari sacīja, ka bijuši arī daži “trāpījumi” valsts vidienē un dienvidos.

Sākoties raķešu uzbrukumam, gaisa trauksme tika izsludināta visā Izraēlā, tajā skaitā Jeruzalemē. Aptuveni stundu pēc paziņojuma par raķešu uzbrukumu armija pavēstīja, ka briesmas šobrīd vairs nedraud un ka cilvēki var atstāt bumbu patvertnes.

Izraēla paziņojusi, ka nepaliks atbildi parādā. “Šim uzbrukumam būs sekas. Mums ir plāni, un mēs rīkosimies vietā un laikā, ko paši izvēlēsimies,” sacīja Hagari.

ASV, Lielbritānija, Spānija un citas valstis stingri nosodījušas Irānas raķešu uzbrukumu Izraēlai.

Irānas Revolucionārā gvarde paziņojusi, ka raķešu trieciens bija vērsts pret trim militārajām bāzēm Telavivas apkaimē un tas esot esot atbilde uz Libānas šiītu bruņotā grupējuma “Hizbollah” līdera Hasana Nasrallas, palestīniešu teroristiskā grupējuma “Hamās” vadoņa Ismaila Hanijes un Irānas Revolucionārās gvardes ģenerāļa Abasa Nilforušana nogalināšanu. Revolucionārā gvarde arī piedraudējusi ar “iznīcinošu uzbrukumu”, ja Izraēla atbildēs uz Irānas raķešu uzbrukumu.

Pēc raķešu uzbrukuma Irāna slēdza gaisa satiksmi virs Teherānas. Irānas televīzija demonstrēja kadrus, kuros redzamas Mešheda ielas, kurās cilvēki līksmo par uzbrukumu Izraēlai. Viņiem rokās ir Irānas atbalstītā grupējuma “Hizbollah” karogi un Nasrallas attēli. Nasralla tika likvidēts piektdien Izraēlas gaisa uzlidojumā “Hizbollah” štāba mītnei Beirūtā.

Līdzīgas svinības norisinājās arī Teherānā un vairākās citās pilsētās.

Beirūtas dienvidu piepilsētās ziņas par raķešu uzbrukumu tika uztvertas ar sajūsmu, cilvēkiem ar automātiskajiem ieročiem šaujot gaisā, ziņoja Libānas mediji.

“Hamās” Irānas raķešu uzbrukumu Izraēlai nodēvējis par varonīgu.

Reaģējot uz Irānas raķešu uzbrukumu Izraēlai, ASV prezidents Džo Baidens deva rīkojumu Savienoto Valstu armijai palīdzēt Izraēlai atvairīt Irāna raķetes.

Izraēla uz laiku slēdza savu gaisa telpu un ienākošos avioreisus novirzīja uz citiem lidlaukiem. Par savas gaisa telpas slēgšanu drošības apsvērumu dēļ paziņoja arī Irāka, Jordānija un Libāna.

Vēlāk Izraēla savu gaisa telpu atkal atvēra.

Irāna neatzīst Izraēlu un atbalstīja “Hamās” pagājušā gada 7.oktobrī sarīkoto slaktiņu Izraēlā, kur teroristi noslepkavoja gandrīz 1200 cilvēkus, pamatā civilpersonas, un sagrāba apmēram 250 ķīlniekus.

Reaģējot uz 7.oktobra slaktiņu, Izraēla paudusi apņēmību iznīcināt “Hamās” un uzsākusi plašu militāro operāciju teroristu kontrolētajā Gazas joslā.

Atbalstot “Hamās”, “Hizbollah” jau gadu ar raķetēm apšauda Izraēlu.

Izraēlas armija šonedēļ paziņoja par ierobežotām sauszemes operācijām pret “Hizbollah” mērķiem Libānā.

Tiek ziņots, ka Irānas raķešu triecienā Izraēlai otrdien vismaz divi cilvēki guvuši vieglus ievainojumus, ziņo ātrās palīdzības dienests. Divi cilvēki Telavivas apkārtnē guvuši vieglus šķembu ievainojumus.

Saņemtas ziņas arī par viegliem ievainojumiem, ko guvuši daži cilvēki citviet Izraēlā.

Jau iepriekš tika ziņots, ka Irāna gatavo “neizbēgamu” ballistisko raķešu triecienu Izraēlai, otrdien paziņojusi augsta ranga ASV amatpersona, brīdinot Teherānu, ka tam būtu “smagas sekas”.

Amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti, uzsvēra, ka ASV aktīvi atbalsta Izraēlas gatavošanos aizsardzībai.

Tikmēr Irānas mediju publikācijas neliecina par draudošo raķešu uzbrukumu.

Izraēlas armija šonedēļ paziņoja par ierobežotām sauszemes operācijām pret Irānas atbalstītā bruņotā grupējuma “Hizbollah” mērķiem Libānā, un aicināja evakuēties cilvēkus no vairāk nekā 20 apdzīvotām vietām pie Libānas robežas.

“Iran’s attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences…We will respond wherever, whenever and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel.”

Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari regarding Iran’s large-scale… pic.twitter.com/A8pyC7eawI

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024