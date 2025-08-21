“Tajā viņš paliks dzīvs. Uz ielas, miskastē, vārtu rūmē, vienalga kur – nepasargāts.” Ārsti atgādina par glābējsilītēm 0
Saistībā ar Ķengaragā uz ielas atrasto jaundzimušo meiteni ārsti atgādina par glābējsilītēm, kas paredzēts tieši šādām situācijām, vēsta lsm.lv.
Valsts policija turpina meklēt 19. augusta rītā uz Festivāla ielas gājēju celiņa atrastā jaundzimušā vecākus. Mazulis atrodas mediķu aprūpē, un viņa dzīvībai briesmas nedraud. Policijai zināms, ka meitenīti uz celiņa atstāja ap plkst.3.40 un atrada ap plkst.6.10. Tomēr ārsti uzsver, ka arī pāris stundas uz ielas jaundzimušajam var būt izšķirīgas.
“No vienas puses viņi ir mazi cīnītāji un adekvātos apstākļos viss ir labi. Bet, ja bērniņš tiek pamests novārtā, stāvoklis var pasliktināties ļoti strauji. Tas galvenokārt saistīts ar ķermeņa temperatūras nestabilitāti. Jaundzimušie ir ļoti atkarīgi no apkārtējās vides temperatūras,” lsm.lv portālam stāstīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) neonataloģe Elza Salputra.
Uz ielas atrasts zīdainis jāapsedz ar segu vai jaku un jāsasilda, kā arī jāzvana 112.
“Jaundzimušie ir tādi pacientiņi, kuriem veselības stāvoklis strauji pasliktina visu veselības stāvokli. Bieži, piemēram, nosalušiem bērniem var rasties arī elpošanas traucējumi,” norādīja Salputra.
BKUS ārsti atgādina par iespēju anonīmi atdot jaundzimušo valsts apgādībai, nevis pamest uz ielas un cerēt, ka kāds viņu pamanīs.
“Glābējsilīte ir anonīma. Tur nav apsardze un nav novērošanas kameras.
Glābējsilītē viņš paliks dzīvs. Uz ielas, miskastē, vārtu rūmē, vienalga kur – nepasargāts. Viņš var neizdzīvot,” stāstīja Glābējsilītes projekta vadītāja Latvijā Laura Zvirbule.
Kā norāda Zvirbule, ja bērns apzināti atstāts bezpalīdzības stāvoklī – viņa aizgādību vairs neatgūt. Izmisumā atstājot glābējsilītē, vēl ir iespējas pēc gara juridiska ceļa atgūt bērnu.