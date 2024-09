Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Ēd vērtīgi! 5 visveselīgākie pārtikas produkti pasaulē







Arvien biežāk tiek runāts par uzturu un to, kā mēs izskatāmies, jūtamies un kā mums klājas visos dzīves posmos. Ja agrāk veselīgs uzturs nozīmēja atteikties no visdažādākajiem pārtikas produktiem, tad mūsdienās galvenais uzsvars tiek likts uz to, lai pievienotu labus produktus un izvairītos no īpaši pārstrādātiem pārtikas produktiem, kas zinātniski ir saistīti ar vairākām hroniskām slimībām un pat agru nāvi.

Ir vairāki vienkārši noteikumi, kas jāievēro, lai savu uzturu padarītu veselīgāku. Bet, ja jūs meklējat kādu no svarīgākajiem superproduktiem, ko iekļaut savos ēdienos, tad meklējiet tos Korejā, Indijā, Spānijā, Japānā un Grieķijā, jo tieši tur arī atradīsiet uzturvielām bagātākās sastāvdaļas. Spied tālāk, lai uzzinātu, kurus piecus pārtikas produktus The American Journal of Public Health ir nosaucis par visveselīgākajiem pasaulē.