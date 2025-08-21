“Es viņu turēju mājās līdz atbrauca policija un ātrā palīdzība…” Ķengaragā pamestā zīdaiņa atradēji atceras notikušo 1
Jau vakar vēstījām, ka Valsts policija informēja, ka Rīgā, Ķengaragā, uz ielas atrasts segā ietīts zīdainis. Agrā otrdienas rītā ap plkst.6 Festivāla ielā tika atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka otrdien ap plkst.3.40 bērnu uz ielas ir atstājusi pagaidām nenoskaidrota sieviete.
Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, zīdainis bijis tikai nepilnu diennakti vecs. Neskatoties uz to, ka meitenīte aukstumā bija pavadījusi gandrīz trīs stundas, mediķi apstiprinājuši, ka ar viņas veselību viss ir kārtībā.
TV3 raidījums “Degpunktā” ziņo, ka bērnu pie sētas atradis kāds privātmājas iedzīvotājs, kurš agri no rīta grasījies doties uz darbu.
Vieta, kur mazulis atrasts, ir ļoti klusa un neapgaismota, kas, iespējams nav izvēlēta nejauši. Tuvākā videonovērošanas kamera fiksējusi sievieti aptuveni 200 metrus tālāk. “Degpunktā” pieļauj, ka sieviete, kas atstājusi bērnu, ir vietējā un šo vietu izvēlējusies apzināti.
Policija turpina izmeklēšanu un aicina atsaukties ikvienu, kas var sniegt noderīgu informāciju un palīdzēt identificēt bērna vecākus. Valsts policija arī aicina atsaukties ikvienu, kam varētu būt zināma informācija par sievieti, kura nesen bijusi gaidībās, taču šobrīd viņa ir bez zīdaiņa.
Likumsargi aicina arī pašus bērna vecākus pieteikties Valsts policijā.
Izmeklēšanā būtisku pienesumu var sniegt arī videomateriāli. Policija aicina iedzīvotājus, kuru transportlīdzekļiem otrdienas rītā no plkst.2 līdz 4.30 Ķengaraga mikrorajonā bijuši ieslēgti video reģistratori, pārbaudīt ierakstus un, ja tajos redzama sieviete ar jaundzimušu bērnu rokās vai sieviete bez bērna – iesniegt video materiālus policijai. Īpaši svarīgi ir video ieraksti no Prūšu, Ikšķiles, Aviācijas, Festivāla, Latgales, Dubnas un Rasas ielām, kā arī Rīgas 72.vidusskolas apkārtnes.
Tāpat policija aicina atsaukties elektroskrejriteņa vadītāju, kurš otrdienas rītā ap plkst.4 pārvietojās pa Aviācijas ielu un īslaicīgi apstājās pie Aviācijas un Ikšķiles ielas krustojuma.
Informāciju aicina sniegt, zvanot 112, 28879034 vai rakstot uz e-pastu [email protected]. Jebkura informācija ir noderīga izmeklēšanai un tiks pārbaudīta. Anonimitāte garantēta.