Sieva guļošajam vīram nogriež mantību – viņu saniknoja mīļotā neparastais piedāvājums 0
41 gadu vecs itāļu vīrietis, kuram bija divas sievas, pēc strīda ar vienu no mīļotajām zaudējis savu vīrišķību. Viņa sieva tagad tiek apsūdzēta slepkavības mēģinājumā.
Vīrieša dzimumloceklis ir neatgriezeniski bojāts, jo viņa mīļotā sieviete orgānu nogrieza ar virtuves nazi pēc tam, kad vīrs pieprasīja, lai viņu kopīgajās mājās ievācas arī viņa otrā sieva, ziņo medijs Lrytas.
Bangladešas izcelsmes pāris nesen bija pārcēlies uz Angri, kas atrodas Kampānijas reģionā, kur vīrs bija atradis pietiekami plašu mājokli, lai tajā izmitinātu abas savas sievas. Lai gan daudzsievība Itālijā ir nelikumīga, atsevišķās kopienās šāda prakse joprojām tiek piekopta.
35 gadus vecā sieva kategoriski iebilda pret ideju dzīvot zem viena jumta ar vīra pirmo sievu, un šī ideja izraisīja asus konfliktus.
Vīrietis pamodās no mežonīgām sāpēm, kamēr no brūces šļācās asinis. Viņš spēja aizklibot līdz pirmā stāva balkonam un sāka saukt pēc palīdzības.
Divas garāmgājējas, dzirdot kliedzienus, ieskrēja mājā un tikko spēja apturēt spēcīgo asiņošanu līdz mediķu ierašanās brīdim. Tiek ziņots, ka viņas nogriezto locekli ievietoja ledū, cerot, ka to izdosies piešūt atpakaļ. Tomēr vietējie mediji vēsta, ka ķirurgi atzinuši, ka operācija nav iespējama, jo orgāns ir sabojāts neatgriezeniski.
Kad ieradās policija, likumsargi atrada sievu šoka stāvoklī, joprojām turot rokās nazi. Viņa tika aizturēta un apsūdzēta slepkavības mēģinājumā. Policija šobrīd izmeklē arī versiju, vai vīrietim pirms uzbrukuma nav iedotas narkotiskas vielas, lai viņš nepamostos.