Izmanto iespēju! Autovadītājus aicina bez maksas pārbaudīt auto tehnisko stāvokli 0
No 14. novembra līdz 23. novembrim no plkst. 11.00 līdz 18.00 vairākās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas auto pārbaudes, kurās vadītājiem būs iespēja noskaidrot, vai auto pilnvērtīgi sagatavots ziemas ceļiem. Pagājušajā gadā līdzīgā akcijā tika apsekotas vairāk nekā 500 automašīnas.
“Ziemas sezona parasti iestājas pēkšņi – līdz ar pirmajiem nokrišņiem un slidenajiem ceļiem. Tāpēc ir svarīgi laikus pārliecināties, ka auto ir gatavs šiem apstākļiem. Nereti autovadītāji domā tikai par riepu maiņu, taču drošība sākas ar daudz plašāku tehniskā stāvokļa izvērtējumu. Kārtībā esošs akumulators, riepas un apgaismojums var pasargāt no nepatīkamiem pārsteigumiem uz ceļa un palīdzēt izvairīties no bīstamām situācijām,” aicina “Drošas Braukšanas Skola” direktors Jānis Vanks.
“Circle K Latvia” degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs norāda, ka drošība uz ceļa ziemā sākas ar profilaksi – gan pārliecinoties par auto tehnisko stāvokli, gan izvēloties sezonai atbilstošu degvielu. “Ziemā būtiska nozīme ir degvielas filtru stāvoklim – tīri un labi filtri samazina neparedzētu tehnisko problēmu risku. Savukārt dīzeļauto vadītājiem der atcerēties, ka tvertnē var būt palikusi vasaras degviela. Lai tā pilnībā nomainītos pret ziemas jeb arktisko dīzeļdegvielu, parasti pietiek ar trim uzpildes reizēm. Temperatūrai samazinoties zem 0 grādiem, auto bākā jābūt tikai arktiskajai dīzeļdegvielai,” skaidro Gatis Titovs.
Pārbaužu laikā:
- Noteiks ziemas riepu atbilstība likumam un drošas braukšanas pamatprincipiem –
tās ir darba kārtībā, ja nav vecākas par desmit gadiem, kā arī riepu protektors
seklākajā vietā nav mazāks par 4 līdz 5 milimetriem;
- Pārbaudīs automašīnas akumulatora darbību;
- Apsekos automašīnas lukturus, lai noskaidrotu, vai tie ir atbilstoši noregulēti un
neapžilbina pretim braucošos;
- Pārliecināsies, vai auto uzpildīts ar sezonai atbilstošu logu šķidrumu, un pārbaudīs
logu slotiņu kvalitāti, lai nepieciešamas gadījumā tās varētu nomainīt,
- Sniegs konsultāciju par drošu braukšanu ziemā un veicamajiem priekšdarbiem,
lai sagatavotu auto ziemas sezonai.
Pēc pārbaudes autovadītāji saņems speciālistu slēdzienu, kas palīdzēs atbilstoši sagatavoties ziemas braukšanas sezonai.
Rūpējoties par satiksmes drošību, bezmaksas automašīnas pārbaudes piedāvā Drošas Braukšanas Skola (DBS Autoskola) sadarbībā ar Circle K degvielas uzpildes stacijām. Katrs akcijas dalībnieks, kas veiks auto pārbaudi, saņems arī bezmaksas karsto dzērienu.
Automašīnu bezmaksas pārbaudes norisināsies no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 sešās Circle K degvielas uzpildes stacijās:
JELGAVĀ 14. novembrī – Brīvības bulv.1, Jelgavā, LV-3002
VENTSPILĪ 15. novembrī – Rūpniecības ielā 4, Ventspilī, LV-3601
LIEPĀJĀ 16. novembrī – Cukura ielā 3, Liepājā, LV-3402
DAUGAVPILĪ 21. novembrī – Ventspils ielā 28, Daugavpilī, LV-5404
VALMIERĀ 22. novembrī – Ausekļa ielā 26, Valmierā, LV-4201
RĪGĀ 23. novembrī – Krasta ielā 93, Rīgā, LV-1019