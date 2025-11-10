“Krievi nav spēcīgāki, viņi ir…” Ukrainas karavīrs drosmīgi atklāj frontes realitāti un vienu lietu, kas viņiem trūkst 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja gaidāmo situāciju Donbasā, analizējot Ukrainas spēku izaicinājumus un frontes līnijas attīstību.
Interesantu frontes situācijas novērtējumu sniedzis kāds Ukrainas karavīrs, kurš atklājis, ka Ukrainas bruņoto spēku galvenā problēma ir cilvēku trūkums.
Tas nozīmē, ka šis karavīrs kaujā iesaistās tikai ārkārtas situācijās. “Mums ļoti trūkst cilvēku, kājnieku. Tas ir viens no galvenajiem faktoriem mūsu neveiksmēs – līdzās krievu droniem,” norāda karavīrs.
Analizējot karti, Slaidiņš norāda, ka pēc Pokrovskas nākamais smaguma punkts varētu būt Konstantinivkas rajonā. Krieviem nāktos šķērsot vairākas pilsētas, un rodas jautājums – cik ilgu laiku tas prasīs?
NBS majors norāda, ka ir informācija, ka ukraiņi ir izbūvējuši vairākas spēcīgas aizsardzības līnijas un mīnu laukus.
“Aizsardzības līnija nekad nevar būt tikai viena. Tai jābūt tādai, kas ļauj nepieciešamības gadījumā atkāpties uz nākamo. Arī 1945. gada kaujās par Berlīni, pilsētai priekšā bija trīs vai četras aizsardzības līnijas, kurām krieviem nācās lauzties cauri,” skaidro Slaidiņš.
Visiem ir zināms, ka tehniskie līdzekļi palīdz kontrolēt teritoriju, bet to noturēt var tikai kājnieki, tāpēc Ukrainai ir jārada motivējoši apstākļi, kas neļauj cilvēkiem krist izmisumā, bet veicina ticību savai valstij.
Maksimāla nacionālā vienotība nozīmē, ka visi iedzīvotāju slāņi iesaistās aizsardzībā: “Es vienmēr esmu teicis – ja skatāmies uz sabiedrību kā uz pīrāgu, tad 25% būs gatavi cīnīties, 25% atbalstīs, vēl 25% aizbrauks, bet atlikušie 25% – nostāsies pret savu valsti,” norāda Slaidiņš.