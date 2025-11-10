Šis produkts ir par 281% dārgāks tagad! Kā Ukrainas karš mainījis cenas veikalos? 0
Trīs kara gadu laikā vairuma pārtikas produktu cenas Ukrainā ir pieaugušas par 50–100%, vislielākais pieaugums ir bijis gaļas un piena produktiem, savukārt dārzeņi ir kļuvuši lētāki, raksta dialog.ua.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma pārtikas cenas ir pieaugušas gandrīz visās kategorijās, vidēji par 50–100 %. To apliecina Valsts statistikas dienesta dati, ko analizējis izdevums “Slovo i dilo”.
Tas ir saistīts ar ražas samazināšanos, augļu dārzu zaudējumiem un uzglabāšanas izmaksu pieaugumu.
Gaļas un piena produkti ir galvenie inflācijas virzītājspēki. Starp gaļas produktiem visvairāk ir pieaugusi cūkgaļas cena, vairāk nekā divkāršojot cenu līdz 251 grivnai par kilogramu.
Arī liellopu gaļas cena pieauga līdz 344 UAH, cūkgaļas tauku cena līdz 194 UAH, bet vistas filejas cena līdz 226 UAH. Sviesta iepakojums (200 grami) jau maksā aptuveni 110 grivnas, kas ir par 110% vairāk nekā pirms kara. Ievērojami dārgāks kļuvis arī skābais krējums, siers un piens.
Maize un zivis gandrīz ir panākušas gaļu Kviešu maizes un maizes klaipiem cenas pieauga vidēji par divām trešdaļām, savukārt saldētu zivju cenas gandrīz divkāršojās. Rīsu cenas pieauga par 82%, bet mannas putraimu cenas – par 55%. Tikmēr griķu cenas, pretēji gaidītajam, samazinājās gandrīz par ceturtdaļu: no 47 līdz 36 UAH par kilogramu.
Neskatoties uz kopējo cenu pieaugumu, dažu dārzeņu cenas kritās, pateicoties labai ražai. Biešu, kāpostu, sīpolu un burkānu cenas kritās par 2–28 %, palīdzot mazināt kopējo pārtikas groza izmaksu pieaugumu. Kāpēc viss ir kļuvis tik dārgs?
Eksperti cenu kāpumu skaidro ar vairāku faktoru kombināciju: lauksaimniecības uzņēmumu iznīcināšanu Krievijas uzbrukumu dēļ, pieaugošajām degvielas un elektroenerģijas izmaksām, darbaspēka trūkumu un loģistikas grūtībām. Tomēr Nacionālā banka norāda, ka inflācijas tempi 2025. gadā ir sākuši samazināties un dārzeņu cenas ir stabilizējušās. Tomēr gaļas un piena produktu cenas pieaug, jo samazinās mājlopu skaits un pieaug lopbarības un enerģijas izmaksas.