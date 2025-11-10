FOTO. Cik mīļi! Grēta Grantiņa publicē pirmo foto ar meitiņu 0

18:58, 10. novembris 2025
Apbrīno

Šova “X Faktors” ceturtās sezonas uzvarētāja, talantīgā dziedātāja Grēta Grantiņa savā un ģimenes dzīvē sagaidījusi priecīgu notikumu – viņa kļuvusi par māmiņu savai pirmdzimtajai meitiņai. Un tagad viņa ir publicējusi pirmo stāstu Instagram profilā, kur redzama kopā ar meitiņu.

Par ģimenes pieaugumu jaunā māksliniece paziņoja otrdien, 23. septembrī, savos sociālajos tīklos. Grēta dalījās ar sirsnīgu fotogrāfiju sēriju, kurā redzama gan viņa grūtniecības laikā, gan jaundzimušās meitiņas rociņa, tādējādi apstiprinot fanu un atbalstītāju vasarā izskanējušos minējumus par gaidāmo notikumu.

