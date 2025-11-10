Robežu kari sākušies: Lukašenko draud konfiscēt 1000 Lietuvas kravas automašīnu 0
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko pirmdien draudēja konfiscēt vairāk nekā 1000 Lietuvas kravas automašīnu, kas iestrēgušas Baltkrievijā, jo Lietuva līdz novembra beigām slēdza robežu, savukārt Baltkrievija aizliedza Lietuvas kravas automašīnām pārvietoties pa valsts teritoriju.
Saistībā ar to, ka Lietuvā tika reģistrēts kontrabandas balonu skaita pieaugums no Baltkrievijas un vairākkārt tika traucēts Viļņas lidostas darbs, Lietuvas valdība 29. oktobrī nolēma līdz 30. novembrim slēgt valsts robežu ar Baltkrieviju, nosakot izņēmumus atsevišķām ceļotāju grupām.
Pagājušajā nedēļā Lukašenko parakstīja dekrētu, kas aizliedz Lietuvā un Polijā reģistrētiem kravas automobiļiem un traktoriem braukt caur Baltkrievijas teritoriju. Ierobežojumi būs spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim.
Baltkrievijas varasiestādes ir atteikušās atvērt koridoru, lai izlaistu iestrēgušās Lietuvas kravas automašīnas, pieprasot, lai Lietuva pilnībā atver robežu.
Lukašenko pirmdien paziņoja, ka slēgtās robežas dēļ Baltkrievijā ir iesprostotas līdz 1200 Lietuvas kravas automašīnas, un viņš brīdināja, ka Baltkrievijas varasiestādes varētu tās konfiscēt, ja Lietuva neatvērs robežu tuvāko dienu laikā.
Viņš paziņoja, ka kravas automašīnas ir pārvietotas uz maksas stāvvietām. “Tās nevar vienkārši stāvēt uz ceļiem – 1100 vai 1200 lielas kravas automašīnu,” viņš piebilda.
Lietuvas Nacionālās autopārvadātāju asociācijas pārstāvis intervijā “Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība” norādīja, ka autovadītāji, kas ir iesprostoti ar saviem spēkratiem Baltkrievijā, ir noguruši un dusmīgi, un daļa no kravām var sabojāties.
Lukašenko paziņoja, ka Baltkrievijas varasiestādes kontaktos ar Vašingtonu izvirzīs jautājumu par Lietuvas robežas slēgšanu. Augustā Lukašenko sazvanījās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, bet septembrī Lukašenko apžēloja 52 politieslodzītos saskaņā ar panākto vienošanos ar ASV, kas atviegloja sankcijas Baltkrievijas nacionālajai aviokompānijai “Belavia”.
Tramps svētdien paziņoja, ka viņš īpašā sūtņa amatam Baltkrievijas lietās izvirzījis juristu Džonu Kolu, kas vadīja Savienoto Valstu delegāciju sarunās ar Minsku.