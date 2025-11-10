Cilvēki pamana noslēpumainu vīrieti, kurš vēro Keitu Midltoni drūmā karaliskā pasākuma laikā. Kas viņš ir? 0

19:13, 10. novembris 2025
Karaliskās ģimenes piemiņas pasākuma laikā Karaliskajā Alberta zālē Londonā skatītāju uzmanību piesaistīja fotogrāfija, kurā aiz Gločesteras hercoga redzams noslēpumains vīrietis, šķietami vērojam Velsas princesi Keitu Midltoni, vēsta ārzemju mediji.

Sociālajos tīklos uzreiz sākās minējumi par viņa identitāti — daži pieļāva, ka tas ir apsargs, citi — karaliskās ģimenes darbinieks.

Vēlāk noskaidrojās, ka vīrietis ir pulkvedis leitnants Toms Vaits (Tom White) — Keitas privātais sekretārs, kurš iepriekš kalpojis kā karalienes Elizabetes II skvīrs.

Vaits pievienojās Velsas prinča un princeses komandai 2023. gadā, pēc tam, kad no amata aizgāja Keitas iepriekšējā palīdze Hanna Kokberna-Ložī.

Viņš ir pirmais Karalisko jūras kājnieku komandoss, kas ieņēmis šādu amatu.

Privātais sekretārs nodrošina karalisko pasākumu norisi un pavada princesi publiskās vizītēs, rūpējoties par drošību un organizāciju.

