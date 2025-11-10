Foto: Ieva Leiniša/leta
Foto: Ieva Leiniša/leta
Foto: Ieva Leiniša/leta

“Īstenībā ļoti neliela daļa maina dzimumu,” Profesors Taube par Stambulas konvencijas sacelto traci sabiedrībā 0

LA.LV
19:41, 10. novembris 2025
Viedokļi

Divi raidījuma vadītāja Aida Tomsona ieraksti “Facebook” pagājušajā nedēļā raisījuši lielu interesi turpināt sarunu par dzimumidentitātes neskaidrībām sabiedrībā. Tas licis aizdomāties, ka par ierakstos skarto tematu jāturpina saruna “Krustpunktā”. Neparasti lielo interesi ir raisījuši arī notikumi saistībā ar Stambulas konvenciju, raksta lr1.

Reklāma
Reklāma
Kārlis Streips: Šoreiz droši vien godājamai dzejniecei vienkārši vajadzēja paklusēt
Tauta cieš tumsā, bet paši ukraiņi izkrāpj miljonus: publisko “enerģētikas mafijas” slepenos audioierakstus 2
Kokteilis
Cilvēkiem ar vājiem nerviem nelasīt! Melnais horoskops visām zodiaka zīmēm
Lasīt citas ziņas

Bet ieraksti nebija par pašu konvenciju, bet par bažām, ko daļa sabiedrības ar šo konvenciju saista, proti, par mūsu dzimumu identitāti. Daudziem, Latvijā radušās gandrīz vai histēriskas bailes no tā, ka mēs tagad vīriešu pārtaisīsim par sievietēm un sievietes par vīriešiem, turpmāk mūsu bērni vairs nezinās, kas viņi ir, būs nevis viņa vai viņš, bet višs.

Vai tiešām Latvijā tagad visi uz nebēdu vēlas mainīt dzimumu?

CITI ŠOBRĪD LASA
Šis produkts ir par 281% dārgāks tagad! Kā Ukrainas karš mainījis cenas veikalos?
Robežu kari sākušies: Lukašenko draud konfiscēt 1000 Lietuvas kravas automašīnu
Kokteilis
Cilvēki pamana noslēpumainu vīrieti, kurš vēro Keitu Midltoni drūmā karaliskā pasākuma laikā. Kas viņš ir?

“Tas ir tāds uzpūsts vilnis. Atrasta jūtīga tēma, kas piekabināta konservatīvismam un liberālismam! Tā ir bijis daudzās valstīs,” “Krustpunktā” par dzimumidentitātes jautājumiem izsakās Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs, profesors Māris Taube.

Viņš stāsta, ka precīzus datus noteikt, cik daudz cilvēku pasaulē cīnās ar dzimumidentitātes problēmām, ir grūti, bet tiek lēsts, ka tas ir apmēram 1% planētas iedzīvotāju. Jāņem vērā arī fakts, ka daudzi to slēpj.

Taube neuzskata, ka šobrīd šī problēma ir kļuvusi aktuālā, par to vienkārši runā vairāk un skaļāk. “Dzimumidentitātes jautājums ir aktuāls jau no 1970. gadiem!” profesors skaidro.

“Ir tāds mīts, ka visi tagad tur maina dzimumus. Īstenībā ļoti neliela daļa maina dzimumu,” viņš teic.

Protams, viens no interesantiem jautājumiem – kāpēc tā ir vispār kļuvusi politiski tik karsta tēma? Daļēji mēs to esam importējuši no Amerikas, tur šis temats ir topā ne jau vienu gadu vien.

Tāpēc ir jājautā, cik tā tiešām ir liela problēma? Paralēli jāsaprot, kāpēc kaut kas tāds vispār ir aktuāls, kāpēc ir tādi cilvēki, kas nezina, kas viņi ir, kas nav apmierināti ar savu identitāti, grib to mainīt? Un ko tad ar viņiem darīt – pāraudzināt, salabot, aizliegt, ielikt cietumā? Atbildes mēģinām rast sarunā ar profesoru Māri Taubi.

Pilnu sarunu skaties video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Psihoterapeits skarbi vērtē jauno raidījumu “Dzimtes R*sols” jauniešiem: “Diemžēl Latvijas Sabiedriskais medijs izvēlējies kļūt par šādu “patoloģiju inkubatoru””
TV24
“Mums nav tiesību izlemt – kāds piedzims vai nepiedzims!” Arhibīskaps atklāj baznīcas nostāju aborta jautājumā
Vai skandalozā “bērnu grāmata” “Tur lejā” nepārkāpj pornogrāfijas ierobežošanas likumu un bērnu tiesības? To vērtēs policija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.