"Īstenībā ļoti neliela daļa maina dzimumu," Profesors Taube par Stambulas konvencijas sacelto traci sabiedrībā
Divi raidījuma vadītāja Aida Tomsona ieraksti “Facebook” pagājušajā nedēļā raisījuši lielu interesi turpināt sarunu par dzimumidentitātes neskaidrībām sabiedrībā. Tas licis aizdomāties, ka par ierakstos skarto tematu jāturpina saruna “Krustpunktā”. Neparasti lielo interesi ir raisījuši arī notikumi saistībā ar Stambulas konvenciju, raksta lr1.
Bet ieraksti nebija par pašu konvenciju, bet par bažām, ko daļa sabiedrības ar šo konvenciju saista, proti, par mūsu dzimumu identitāti. Daudziem, Latvijā radušās gandrīz vai histēriskas bailes no tā, ka mēs tagad vīriešu pārtaisīsim par sievietēm un sievietes par vīriešiem, turpmāk mūsu bērni vairs nezinās, kas viņi ir, būs nevis viņa vai viņš, bet višs.
Vai tiešām Latvijā tagad visi uz nebēdu vēlas mainīt dzimumu?
“Tas ir tāds uzpūsts vilnis. Atrasta jūtīga tēma, kas piekabināta konservatīvismam un liberālismam! Tā ir bijis daudzās valstīs,” “Krustpunktā” par dzimumidentitātes jautājumiem izsakās Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs, profesors Māris Taube.
Viņš stāsta, ka precīzus datus noteikt, cik daudz cilvēku pasaulē cīnās ar dzimumidentitātes problēmām, ir grūti, bet tiek lēsts, ka tas ir apmēram 1% planētas iedzīvotāju. Jāņem vērā arī fakts, ka daudzi to slēpj.
Taube neuzskata, ka šobrīd šī problēma ir kļuvusi aktuālā, par to vienkārši runā vairāk un skaļāk. “Dzimumidentitātes jautājums ir aktuāls jau no 1970. gadiem!” profesors skaidro.
“Ir tāds mīts, ka visi tagad tur maina dzimumus. Īstenībā ļoti neliela daļa maina dzimumu,” viņš teic.
Protams, viens no interesantiem jautājumiem – kāpēc tā ir vispār kļuvusi politiski tik karsta tēma? Daļēji mēs to esam importējuši no Amerikas, tur šis temats ir topā ne jau vienu gadu vien.
Tāpēc ir jājautā, cik tā tiešām ir liela problēma? Paralēli jāsaprot, kāpēc kaut kas tāds vispār ir aktuāls, kāpēc ir tādi cilvēki, kas nezina, kas viņi ir, kas nav apmierināti ar savu identitāti, grib to mainīt? Un ko tad ar viņiem darīt – pāraudzināt, salabot, aizliegt, ielikt cietumā? Atbildes mēģinām rast sarunā ar profesoru Māri Taubi.
Pilnu sarunu skaties video.