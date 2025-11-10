“Kā boksā – sācies čempionu raunds, šī kauja ieiet fināla fāzē,” Slaidiņš ir negatīvi noskaņots 0
Šobrīd situācija frontē tiek salīdzināta ar boksa maču, kur sācies ir 12. raunds – tas ir čempiona raunds, tā to vērtē paši ukraiņu karavīri. Ķermeņu resursi ir praktiski izsmelti, bet jāturpina cīnīties, jāizpilda sitieni pretiniekam un pats galvenais, ka nedrīkst saņemt nokautējošu sitienu. Šādi TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” šobrīd notiekošo Ukrainā raksturo Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
“Līdzīgi arī krievu pusē – šķiet, ka kara beigas ir tuvu, spēki gandrīz ir izsīkuši, ir jāiztur. Situācija frontē ir ārkārtīgi sarežģīta, dažos apgabalos pat kritiska. Gaisa terors pret Ukrainas enerģētikas infrastruktūru saasinās, bet gongs, kas signalizēs par 12. raunda beigām, visticamāk, neatskanēs tuvākajā laikā,” notiekošo tēlaini apraksta majors.
Viņš skaidro, ka
visā sektorā notiek intensīvas sadursmes. Likmes ir vienlīdz augstas gan Kijivai, gan Maskavai.
Krievi turpina veikt triecienus pa Ukrainas enerģētiku, vienlaikus krievi terorizē ukraiņus arī frontes aizmugurē un cenšas iznīcināt elektrību, ūdeni, gāzi, kā arī sakarus, uzbrūkot enerģētikas, gāzes ražošanas iekārtām un televīzijas torņiem, kā tas notika Čerņigivā, saka Slaidiņš. “Krievi ar visām savām darbībām demonstrē, ka viņus neinteresē nekāds izlīgums, bet tikai Ukrainas iznīcināšana.”