“Kā boksā – sācies čempionu raunds, šī kauja ieiet fināla fāzē,” Slaidiņš ir negatīvi noskaņots 0

LA.LV
19:02, 10. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Šobrīd situācija frontē tiek salīdzināta ar boksa maču, kur sācies ir 12. raunds – tas ir čempiona raunds, tā to vērtē paši ukraiņu karavīri. Ķermeņu resursi ir praktiski izsmelti, bet jāturpina cīnīties, jāizpilda sitieni pretiniekam un pats galvenais, ka nedrīkst saņemt nokautējošu sitienu. Šādi TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” šobrīd notiekošo Ukrainā raksturo Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Reklāma
Reklāma
Tauta cieš tumsā, bet paši ukraiņi izkrāpj miljonus: publisko “enerģētikas mafijas” slepenos audioierakstus 2
TV24
“Krievi nav spēcīgāki, viņi ir…” Ukrainas karavīrs drosmīgi atklāj frontes realitāti un vienu lietu, kas viņiem trūkst
Kārlis Streips: Šoreiz droši vien godājamai dzejniecei vienkārši vajadzēja paklusēt
Lasīt citas ziņas

“Līdzīgi arī krievu pusē – šķiet, ka kara beigas ir tuvu, spēki gandrīz ir izsīkuši, ir jāiztur. Situācija frontē ir ārkārtīgi sarežģīta, dažos apgabalos pat kritiska. Gaisa terors pret Ukrainas enerģētikas infrastruktūru saasinās, bet gongs, kas signalizēs par 12. raunda beigām, visticamāk, neatskanēs tuvākajā laikā,” notiekošo tēlaini apraksta majors.

Viņš skaidro, ka

“kauja par Pokorvsku, visticamāk, ieiet fināla fāzē. Rezerves jau ir izmestas kaujai,
CITI ŠOBRĪD LASA
Šis produkts ir par 281% dārgāks tagad! Kā Ukrainas karš mainījis cenas veikalos?
Robežu kari sākušies: Lukašenko draud konfiscēt 1000 Lietuvas kravas automašīnu
“Īstenībā ļoti neliela daļa maina dzimumu,” Profesors Taube par Stambulas konvencijas sacelto traci sabiedrībā

visā sektorā notiek intensīvas sadursmes. Likmes ir vienlīdz augstas gan Kijivai, gan Maskavai.

Pagājušajā nedēļā frontē bija 1132 sadursmes (iepriekšējā nedēļā 1061) – smaguma punkti ir Pokrovska, Mirnohrada un Kupjanska.

Krievi turpina veikt triecienus pa Ukrainas enerģētiku, vienlaikus krievi terorizē ukraiņus arī frontes aizmugurē un cenšas iznīcināt elektrību, ūdeni, gāzi, kā arī sakarus, uzbrūkot enerģētikas, gāzes ražošanas iekārtām un televīzijas torņiem, kā tas notika Čerņigivā, saka Slaidiņš. “Krievi ar visām savām darbībām demonstrē, ka viņus neinteresē nekāds izlīgums, bet tikai Ukrainas iznīcināšana.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Ģenerālmajors skaidro Ciešanu teoriju: Karš neapstāsies, ja Krievijas iedzīvotāji nejutīs paši šo karu
Krievija sākusi izmantot modernas aviācijas bumbas. Ukraina ir bažu pilna
TV24
“Te arī ir atbilde!” Majors skaidro, vai krievu grupējums “Ziemeļi” spēs ieņemt Ukrainas lielās pilsētas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.