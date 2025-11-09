Lavrovs atgriežas “uz skatuves” ar pārsteidzošu paziņojumu par solījumu, ko ASV devušas Maskavai 0
Agresorvalsts Ārlietu ministrijas vadītājs Sergejs Lavrovs, kurš, kā baumo, kritis Putina nežēlastībā un bija pazudis no publiskās telpas, atgriezies ar svarīgu paziņojumu.
Kā ziņo ārvalstu medijs Dialog.ua, intervijā Krievijas propagandas medijiem Lavrovs apgalvoja, ka, laikā kad notikušas sarunas starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Kremļa vadoni Vladimiru Putinu Aļaskā, ASV it kā apsolījušas Maskavai panākt, lai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis “netraucētu miera panākšanu”.
Papildus tam Lavrovs atkārtoja labi zināmos Kremļa naratīvus, tostarp atgādināja, ka okupanti iekļāvuši savā konstitūcijā vairākus Ukrainas reģionus, atsaucoties uz starptautiski neatzītajiem “referendumiem”.
Pēc Krievijas ministra teiktā, neskatoties uz “kompromisa rakstura” vienošanos ar ASV, Krievija neatsakās no sev principiāli svarīgiem jautājumiem.
Lavrovs piebilda, ka ir gatavs tikties ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karu Ukrainā, taču pieprasīja, lai ASV ņemtu vērā Krievijas intereses.
Jau vēstījām, ka spekulācijas par Lavrova nestabilo lomu Kremlī turpina pieņemties spēkā, bet Maskava šos apgalvojumus noraida. Preses brīfingā Peskovs paziņoja, ka šiem ziņojumiem nav nekādas saistības ar realitāti un ka Lavrovs turpina pildīt ārlietu ministra pienākumus.
Sergejs Lavrovs, kuram šobrīd ir 75 gadi, ārlietu ministra amatā ir kopš 2004. gada. Pirms tam viņš pārstāvēja Krieviju Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO). Pēdējos mēnešos viņš stingri noraidījis jebkādus Rietumu priekšlikumus par pamieru Ukrainā, norādot, ka tas saglabātu nacistisku režīmu.