"Iznāk, ka vajadzīgi 1464 gadi, lai mēs sasniegtu ES vidējo līmeni," tā aprēķinājis LBAS priekšsēdētājs Baldzēns







“Ja mēs paskatāmies no 2015.gada līdz 2022.gadam, tad mūsu darbaspēka izmaksas ir pieaugušas konkurencē pret Eiropas Savienību (27 dalībvalstīm) attiecīgi par 1 centu un 25 daļiņām…Cik tas iznāk? Tas iznāk 5 centi četros gados mēs tuvojamies ES 27 valstīm,” tādus matemātiskos aprēķinus TV24 raidījumā “Naudas cena” pauda Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns, diskutējot par Latvijas labklājības līmeni un darbaspēka izmaksām, salīdzinot ar pārējām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

“Starpība ir tāda, ka mums ir 40% no šīs te pusītes…40% ir Latvijai un 100% ir ES [27]. Un tad iznāk 1464 gadi, lai mēs sasniegtu to līmeni, kas ir ES vidējais, kurā esam arī mēs un visa Austrumeiropa, nemaz nerunājot par to, ka tāda Vācija un Somija mums nav sasniedzama,” tā izrēķinājis Baldzēns.

Savukārt darbaspēka produktivitāte ir 75,9% 2022.gadā uz vienu strādājošo vienā stundā Latvijā – tā TV24 raidījumā “Naudas cena” apgalvoja LBAS priekšsēdētājs Baldzēns. “Tā starpība, salīdzinot ar šo 40% un 75,9% nu galīgi nedeldē,” pārliecināts ir Baldzēns, uzsverot milzīgo atšķirību starp darbaspēka izmaksām Latvijā un citās ES dalībvalstīs.

