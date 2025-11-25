Neizturama smaka mājā atklāja traģēdiju: Salaspilī kaimiņi nedēļu dzīvojuši līdzās mirušam vīrietim 0
Salaspils iedzīvotājiem nedēļu nācās dzīvot neziņā, jo kaimiņi sākuši sajust nepatīkamu smaku, kuras izcelsme nebija saprotama. Pēc nama pārmeklēšanas atklājās, ka nepatīkamais aromāts nāk no dzīvokļa, kurā miris kaimiņš, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Aizdomīgo smaku pirmā sajutusi kaimiņiene Žanna, kura raidījumā stāsta:
Kamēr citus kaimiņus uztrauca nepatīkamā smaka, citi pamanīja, ka kāds dzīvokļa iemītnieks neatbild uz zvaniem. Ugunsdzēsēji ar autokāpnēm piekļuva ēkas ceturtā stāva balkonam, un situācija kļuva skaidra. Mirušā kaimiņa draugs Valentīns stāsta, ka vīrietis sēdēja atspiedies dīvāna atzveltnē, miris.
Kā raidījumam “Degpunktā” atklāja mājas iedzīvotāji, vīrietis gadiem ilgi dzīvojis kopā ar savu māti, taču pirms mēneša viņa nomira, un vīrietim bijis ļoti grūti to pieņemt.
Kaimiņi arī stāsta, ka vīrietis nereti savas sirds sāpes remdējis ar alkoholu. Mātes nāve, iespējams, pielika punktu vēlmei dzīvot, vēl jo vairāk tāpēc, ka pirms diviem gadiem nomira arī abi vīrieša brāļi.
Šādi atgadījumi ir atgādinājums ikvienam kļūt līdzcietīgākiem citam pret citu, un, ja kāds kaimiņš šķietami sen nav redzēts vai ilgstoši dzīvo viens, nenāks par ļaunu, ja kaimiņi kādu reizi cits citu apraudzīs.
Plašāk skaties…