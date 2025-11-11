Foto. Scanpix/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ir pirmie aizturētie – kara ēnā 100 miljonu vērtās korupcijas cilpa savelkas

LETA
18:39, 11. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs otrdien paziņoja, ka aizturējis piecus cilvēkus un identificējis septiņus citus aizdomās turamos liela mēroga izmeklēšanā, kas saistīta ar kukuļdošanu aptuveni 100 miljonu ASV dolāru vērtībā valsts enerģētikas nozarē.

Pretkorupcijas birojs aizdomās turamo vārdus nav nosaucis, bet norādījis, ka to vidū ir uzņēmējs, kas tiek uzskatīts par shēmas vadītāju, bijušais enerģētikas ministra padomnieks un valsts atomenerģētikas uzņēmuma “Energoatom” vadošs darbinieks.

Izmeklēšana ilgusi 15 mēnešus.

Pretkorupcijas birojs norāda, ka “Energoatom” piegādātāji bijuši spiesti maksāt kukuļus, kas veidoja no 10% līdz 15% no līguma vērtības, lai turpinātu sniegt uzņēmumam pakalpojumus un piegādātu preces.

Ukrainas enerģētikas nozarē ieplūst lieli Ukrainas un ārvalstu līdzekļi, jo pēc Krievijas nemitīgajiem gaisa uzbrukumiem atkārtoti tiek atjaunota infrastruktūra.

