Foto: Ieva Leiniša/LETA
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Ministru prezidente Evika Siliņa un Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piedalās Valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma izlaidumā Ādažu militārajā bāzē.

“Ja valdība nespēj strādāt, lai nāk citi!” Rinkēvičs brīdina par politisko drāmu un valdības sabrukumu 0

LETA
13:20, 8. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Ja esošā valdība nevar strādāt, iespējams, jādod vieta kādam citam, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš trešdien Rīgas pilī tikās ar Ministru prezidentu Eviku Siliņu (JV).

Reklāma
Reklāma
Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu
Kokteilis
“Es domāju, nu labi…znots paliek znots, sīkāk neiedziļinājos!” Kā Ojārs Rubenis veikalā izjokojis Andri Reizenbergu
Kokteilis
Kuras zodiaka zīmes aizsargā laba karma: kāds ir viņu veiksmes noslēpums? 7
Lasīt citas ziņas

Viņaprāt, valdībai un Saeimas deputātiem vajadzētu atteikties no asās retorikas un koncentrēties uz būtiskāko – drošības, demogrāfijas, veselības aprūpes un izglītības jautājumu risināšanu.

“Es tomēr aicinātu patlaban atmest aso retoriku, kas ik pa brīdim izskan gan parlamentā, gan valdībā, un koncentrēties uz drošības jautājumiem. Mums tur ir ļoti daudz darāmā,” sacīja Rinkēvičs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Mati, sēžamvieta, stāja… Atklāts, kuras ķermeņa daļas vīrieši visvairāk mīl sievietēs, un sievietes – vīriešos
Kāda laime! Kundze no Vidzemes loterijā laimē kaudzi naudas
“Priecāsimies par šo garlaicību, kamēr tā turpinās!” Inflācijas kopaina kļūst arvien labvēlīgāka patērētājam

Viņš uzsvēra, ka valdības darba novērtējums lielā mērā būs saistīts ar nākamā gada budžetu, kuru Ministru kabinets nākamnedēļ iesniegs Saeimā. Rinkēvičs atzīmēja, ka tas, kā risināsies diskusijas un kāds būs gala lēmums par budžeta pieņemšanu, parādīs valdības partiju vēlmi strādāt vai nestrādāt kopā.

Valsts prezidents norādīja, ka svarīgi saglabāt apņemšanos palielināt aizsardzības izdevumus atbilstoši NATO samitā lemtajam, kā arī pievērst uzmanību demogrāfijas, izglītības un veselības aprūpes jautājumiem. Tāpat viņš brīdināja, ka valsts parādu nevar audzēt bezgalīgi, un atgādināja, ka publisko izdevumu deficīts jau ir augsts.

Rinkēvičs arī atzina, ka neredz pamatu ārkārtas konsultācijām par valdības darbu, jo nesen ticies ar visām Saeimas frakcijām, kā arī ar Saeimas priekšsēdētāju un Ministru prezidenti.

“Patlaban mēs neesam situācijā, lai katru pirmdienu, otrdienu un trešdienu skatītos drāmu par jautājumiem, kas ne vienmēr sabiedrībai ir saprotami,” uzsvēra Valsts prezidents.

Jau vēstīts, ka septembra izskaņā, pateicoties Zaļo un zemnieku savienības balsojumam Saeimā par Stambulas konvencijas denonsēšanu, sākās izteikta nestabilitāte valdības koalīcijā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Diktatūras sajūtas pie Siliņas bija, es nekad tā nebūtu rīkojies,” Uzulnieks nopeļ premjerministri
“Šrēdingera Mieriņa” Saeimā izspēlē “netīru” triku! Nellija Ločmele Saeimas sēdē pamana ko dīvainu
ZZS ministri: valdībai nav jāiejaucas Saeimas darbā un diskusijās par Stambulas konvenciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.