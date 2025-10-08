“Ja valdība nespēj strādāt, lai nāk citi!” Rinkēvičs brīdina par politisko drāmu un valdības sabrukumu 0
Ja esošā valdība nevar strādāt, iespējams, jādod vieta kādam citam, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš trešdien Rīgas pilī tikās ar Ministru prezidentu Eviku Siliņu (JV).
Viņaprāt, valdībai un Saeimas deputātiem vajadzētu atteikties no asās retorikas un koncentrēties uz būtiskāko – drošības, demogrāfijas, veselības aprūpes un izglītības jautājumu risināšanu.
“Es tomēr aicinātu patlaban atmest aso retoriku, kas ik pa brīdim izskan gan parlamentā, gan valdībā, un koncentrēties uz drošības jautājumiem. Mums tur ir ļoti daudz darāmā,” sacīja Rinkēvičs.
Viņš uzsvēra, ka valdības darba novērtējums lielā mērā būs saistīts ar nākamā gada budžetu, kuru Ministru kabinets nākamnedēļ iesniegs Saeimā. Rinkēvičs atzīmēja, ka tas, kā risināsies diskusijas un kāds būs gala lēmums par budžeta pieņemšanu, parādīs valdības partiju vēlmi strādāt vai nestrādāt kopā.
Valsts prezidents norādīja, ka svarīgi saglabāt apņemšanos palielināt aizsardzības izdevumus atbilstoši NATO samitā lemtajam, kā arī pievērst uzmanību demogrāfijas, izglītības un veselības aprūpes jautājumiem. Tāpat viņš brīdināja, ka valsts parādu nevar audzēt bezgalīgi, un atgādināja, ka publisko izdevumu deficīts jau ir augsts.
Rinkēvičs arī atzina, ka neredz pamatu ārkārtas konsultācijām par valdības darbu, jo nesen ticies ar visām Saeimas frakcijām, kā arī ar Saeimas priekšsēdētāju un Ministru prezidenti.
“Patlaban mēs neesam situācijā, lai katru pirmdienu, otrdienu un trešdienu skatītos drāmu par jautājumiem, kas ne vienmēr sabiedrībai ir saprotami,” uzsvēra Valsts prezidents.
Jau vēstīts, ka septembra izskaņā, pateicoties Zaļo un zemnieku savienības balsojumam Saeimā par Stambulas konvencijas denonsēšanu, sākās izteikta nestabilitāte valdības koalīcijā.