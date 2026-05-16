Ja vīrieša dzīvoklī ir kāda no šīm lietām, tev jāmūk nekavējoties
Jā, prieks par pirmo tikšanos jauniepazītā kavaliera dzīvoklī var pārvērsties par īstu murgu. Kā? Sociālo tīklu platformā “Threads” uzvirmojusi karsta diskusija, kurā sievietes atklāti dalās ar savu pieredzi, ieraugot vīriešu mājokļos viņām nepieņemamas lietas.
Kāds diskusijas dalībnieks uzdeva tiešu jautājumu: “Kāds ir tas sarkanais karogs čaļa dzīvoklī, kas uzreiz liek saprast, ka laiks doties prom? (Matracis uz grīdas neskaitās).”
Lūk, spilgtākie citāti no šīs diskusijas!
“Vannasistabā nav ziepju rokām.”
“Eksponētas tukšas alkohola pudeles.”
“Vienīgās mēbeles ir spēļu krēsli.”
“Aizgājām uz 3 randiņiem. Ceturtajā devos pie viņa. Viņš bija izprintējis manu bildi no sociālajiem tīkliem, ielicis rāmītī un apkārt salicis ziedus un sveces. Mana dvēsele kliedza: “Bēdz!” Es aiz bēgu.”
“Vispār nav grāmatu!”
“Suns visu dienu iesprostots būrī.”
“Smirdīgi, sasmakuši dvieļi.”
“Spilvens bez pārvalka – viss vienos traipos.”
“Dušas pamatne bija tik netīra, ka tajā bija iemīti pēdu nospiedumi vietā, kur viņš stāv.”
“Vannasistabā nav atkritumu tvertnes.”
“Visur putekļu kārta un vannasistabā nav tualetes papīra.”
“Patiess stāsts: tukšs čūsku terārijs. Piedodiet, bet kur čūska ir pašlaik???”
“Blakus tualetes podam ir izžuvusi urīna peļķe.”
“Grāmatu plaukts, kurā ir tikai Stīva Džobsa, Īlona Maska, Donalda Trampa u.tml. biogrāfijas.”
“Visas atvilktnes un skapīšu durvis bija vaļā. Viņš teica, ka tā esot efektīvāk. Man vajadzēja aiziet jau tajā brīdī.”
“Viens vienīgs ziepju gabals gan ķermenim, gan rokām.”
“Nav nekā pie sienām – nekādas mākslas vai personības izpausmes mājoklī.”
“Dūmu detektors pīkst, jo viņam slinkums nomainīt bateriju. “Ak, es to vairs pat nepamanu,” lūk, ko viņš man pateica!!!”
“Vairāki pagarinātāji, kas sasprausti cits citā, lai dabūtu strāvu ierīcei, ko lieto katru dienu.”
“Nebija atrodamas garšvielas. Pat ne sāls un piparu trauciņu. Es biju mēma.”
“Ļoti dārgs televizors viesistabā, kurā ir tikai viens biroja krēsls un saplēsts dīvāniņš no 90. gadiem.”
“Vannas dvieļi bija “kraukšķīgi”. Kad es ieelsos un jautāju, cik sen viņš nav mazgājis šos dvieļus, viņš ar lielām, nevainīgām acīm atbildēja: “Dvieļi ir jāmazgā?”
“Zobu birstei trūka veseli sariņu laukumi, un atlikušie izskatījās savēlušies. Es pat nezinu…”
“Tukšs ledusskapis, izņemot pussavītušu “kaut ko”, neviens nezina, ko tieši.”
“Trauku mazgājamais līdzeklis dušā blakus sūklim.”
“Netīrs gaismas slēdzis. Tāds roku tauku un netīrumu uzslāņojums uz un ap slēdzi.”
“Viens vienīgs spilvens.”
Lai gan daži no šiem komentāriem liek pasmaidīt, tie kalpo kā skarbs atgādinājums tam, cik svarīga ir elementāra cieņa pret savu dzīves telpu un otru cilvēku. Ja vīrietis nespēj parūpēties par ziepēm vannasistabā vai tīru spilvenu, rodas pamatots jautājums – vai viņš ir gatavs rūpēties par attiecībām? Galu galā, mājoklis ir mūsu iekšējās pasaules spogulis, un reizēm ir vērts ieskatīties tajā kārtīgāk.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.