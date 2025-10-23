Jaunais GUNSnLASERS izklaides parks Galerijā Centrs – piedzīvojumi, kas sākas pašā Rīgas sirdī 0
Rīgas centrs ir ieguvis jaunu, enerģijas un azarta pilnu galamērķi – GUNSnLASERS izklaides parku Galerijā Centrs. Šī ir vieta, kur izklaide satiekas ar tehnoloģijām, sacensību gars ar smiekliem, un ikviens – no draugu kompānijām līdz ģimenēm ar bērniem – var atrast sev piemērotu aktivitāti. GUNSnLASERS izklaides parks Galerijā Centrs ir ideāla izvēle jubilejām, vecpuišu un vecmeitu ballītēm, kā arī korporatīviem pasākumiem, jo šeit viss nepieciešamais jautram, aktīvam un neaizmirstamam vakaram ir vienuviet. Lūk, izklaides iespējas, kas Tevi sagaida jaunajā parkā!
Airsoft šautuve – precizitātes un azarta pārbaudījums
Ja meklē izaicinājumu, kas apvieno koncentrēšanos, ātru reakciju un sacensību garu, GUNSnLASERS airsoft šautuve ir īstā vieta. Izmantojot īstu airsoft ieroci jeb repliku ar drošiem plastmasas lodīšu šāviņiem, apmeklētāji var pārbaudīt savu roku stabilitāti un acu precizitāti. Katrs šāviens tiek fiksēts uz mērķa, ļaujot uzreiz redzēt rezultātus un salīdzināt tos ar draugiem.
Tā ir lieliska aktivitāte gan sacensībām, gan vienkāršai izklaidei pēc darba dienas. Šautuve rada īstu adrenalīna devu un ļauj pārbaudīt savas spējas drošā vidē. Ideāli piemērota arī grupu pasākumiem, kur katrs var pierādīt, cik precīzs un ātrs ir viņa šāviens. Rezultāti bieži izraisa smieklus, pārsteigumus un vēlmi mēģināt vēlreiz, lai sasniegtu perfektu trāpījumu.
Biljards – klasika modernā vidē
Biljarda galdi GUNSnLASERS parkā Galerijā Centrs piedāvā mierīgu, bet azartisku atpūtu starp aktīvām un enerģiskām aktivitātēm. Tā ir vieta, kur vari atvilkt elpu, saglabājot spēles garu un draudzīgu sacensību. Moderns galds, kvalitatīvs aprīkojums un patīkama vide rada sajūtu, ka katrs sitiens ir daļa no labi pavadīta vakara.
Biljardu var spēlēt gan divatā, gan kopā ar draugiem, padarot to par lielisku izvēli vakaram pilsētas centrā. Tā ir ideāla aktivitāte arī vecākiem, kuri atved bērnus uz ballīti – kamēr bērni izklaidējas citās aktivitātēs, pieaugušie var mierīgi uzspēlēt un baudīt brīvo laiku.
Elektrokartingi – ātrums, tehnoloģijas un emocijas
GUNSnLASERS Galerijā Centrs piedāvā jaunu veidu, kā izjust sacensību garu pašā pilsētas sirdī – ar elektriskajiem kartingiem, kas apvieno jaudu, tehnoloģijas un videi draudzīgu braukšanas prieku.
Elektriskie kartingi nodrošina tūlītēju paātrinājumu, precīzu vadāmību un pilnīgi klusu darbību, ļaujot pilnībā koncentrēties uz sacīkšu sajūtu. Trase ir veidota tā, lai sniegtu aizraujošu pieredzi gan tiem, kas brauc pirmo reizi, gan tiem, kuri vēlas pārspēt savus iepriekšējos rezultātus.
Katrā braucienā jūtams īsts sacensību gars – līkumi, straujas taisnes un profesionāla laika uzskaite ļauj salīdzināt rezultātus un noskaidrot, kurš ir trases čempions. Elektrokartingi darbojas ar nulles izmešiem, tāpēc braukšana ir videi draudzīga, taču emocijas un adrenalīns paliek tikpat spēcīgi kā klasiskajos benzīna kartingos.
Šī izklaide ir piemērota arī bērniem, sākot no 1,10 metru auguma, un ātrumu iespējams pielāgot katram braucējam. Tas nozīmē, ka visa ģimene var droši piedalīties sacensībās – vecāki sacenšas savā līmenī, bet bērni izjūt īstu braukšanas prieku piemērotā tempā. Elektrokartingi GUNSnLASERS parkā apvieno ātrumu, drošību un kopīgu pieredzi, kas paliek atmiņā ilgi pēc finiša līnijas šķērsošanas.
Virtuālā realitāte – solis nākotnes pasaulē
GUNSnLASERS virtuālās realitātes zona ir pieredze, kas ļauj pārkāpt robežu starp reālo un digitālo pasauli. Te vari iekāpt citā dimensijā un izjust situācijas, ko ikdienā nav iespējams piedzīvot – no zombiju apokalipses un militārām misijām līdz kosmosa izpētei, ekstrēmiem sporta piedzīvojumiem vai mierīgām ceļojumu simulācijām. Katrs spēlētājs izvēlas sev piemērotu pieredzi, un brīdī, kad uzliec VR brilles, apkārtējā pasaule pazūd – paliec tikai tu un notikums, kurā esi galvenais varonis.
Aprīkojums ir jaunākās paaudzes, ar augstas izšķirtspējas brillēm un kustību sensoriem, kas reālistiski atveido katru tavu soli, skatienu un kustību. Tas rada sajūtu, ka esi patiešām tur – spēles iekšienē. VR zona ir piemērota gan individuālai izklaidei, gan draugu sacensībām, kur katrs var pierādīt savu reakciju un drosmi.
Karaoke – dziedi kopā ar draugiem
GUNSnLASERS karaoke telpas Galerijā Centrs ir vieta, kur vakars pārvēršas par ballīti. Šeit privātā karaoke istabā vari brīvi izpausties, izvēloties no tūkstošiem populāru dziesmu un radot skatuves sajūtu pašā Rīgas centrā. Neatkarīgi no tā, vai esi īsts vokālists vai dziedi tikai jautrības pēc, karaoke istabas piedāvā iespēju izklaidēties bez spriedzes un vienkārši labi pavadīt laiku. Telpas ir moderni aprīkotas ar kvalitatīvu skaņas sistēmu un ekrāniem, radot profesionālu, bet draudzīgu atmosfēru. Var dziedāt solo, duetā vai ar visu draugu kompāniju – smiekli un aplausi te skan visu vakaru.
GUNSnLASERS Galerijā Centrs dod iespēju izveidot savu ideālo izklaides vakaru, kur izklaides kulminācija ir karaoke. Sāc ar azartisku braucienu elektrokartingos, pārbaudi reakciju Pikseļu istabā, ienirsti virtuālās realitātes pasaulē un noslēdz vakaru ar jautru karaoke ballīti!
Pikseļu istaba – gaismas spēle, kas liek kustēties
GUNSnLASERS Pikseļu istaba Galerijā Centrs ir interaktīvs izklaides laukums, kur gaisma, tehnoloģijas un kustība satiekas. Grīdu klāj LED laukumi, kas reaģē uz katru kustību, pārvēršot spēli par dinamisku piedzīvojumu. Zilie un violetie pikseļi dod punktus, sarkanie ir lamatas, no kurām jāizvairās, bet drošības saliņas ļauj uz brīdi apstāties un izplānot nākamo soli.
Šī aktivitāte pārbauda reakciju, veiklību un komandas sadarbību, padarot to piemērotu dažādiem vecumiem un notikumiem. Bērniem tā palīdz attīstīt koordināciju un reakciju, ģimenēm – pavadīt laiku kopā, savukārt draugiem un darba kolektīviem – sacensties un smieties kopā. Pikseļu istaba apvieno kustību, gaismu un sacensību garu, radot īstu enerģijas un emociju sprādzienu.
Drīzumā – minigolfs
GUNSnLASERS Galerijā Centrs drīzumā atklās jaunu piedzīvojumu – minigolfu ar tematiskām trasēm, kur katrs sitiens kļūs par izaicinājumu un katrs trāpījums par uzvaras sajūtu. Šī būs vieta, kur precizitāte satiekas ar jautrību, un ikviens var kļūt par čempionu.
Minigolfs būs piemērots gan bērniem, gan pieaugušajiem – no ģimenēm, kas meklē kopīgu izklaidi, līdz draugu kompānijām un kolēģiem, kas vēlas azartisku, bet relaksētu aktivitāti. Trases veidotas tā, lai spēle būtu gan aizraujoša, gan pieejama visiem līmeņiem. Minigolfs Galerijā Centrs solās kļūt par vietu, kur smiekli, sacensību gars un labs garastāvoklis satiekas katrā sitienā!
Apmeklē arī citus GUNSnLASERS parkus
Ja vēlies piedzīvot vēl vairāk, GUNSnLASERS piedāvā trīs citus izklaides parkus Rīgā, katru ar savu raksturu un aktivitātēm:
● Jugla (Mārkalnes iela 10). GUNSnLASERS Juglas parks atrodas vēsturiskajā Juglas manufaktūras ēkā, kas pārvērsta par modernu adrenalīna un piedzīvojumu centru. Šeit 4200 m² plašajā teritorijā izvietots lielākais iekštelpu lāzertaga un airsoft laukums Baltijā, kur iespējams izmēģināt dažādus taktiskos scenārijus un misijas gan mazām, gan lielām komandām. GUNSnLASERS Juglas izklaides parks ir ideāla vieta komandu sacensībām, korporatīviem pasākumiem un ballītēm, jo te iespējams apvienot vairākas aktivitātes vienuviet – izklaides parkā atrodas arī plaša elektrokartingu halle, kur iespējams sajust ātruma garšu, un VR Room Riga, kas piedāvā jaunākās paaudzes virtuālās realitātes spēles un pieredzes.
● Mežaparks (Viestura prospekts 2). GUNSnLASERS Mežaparka parks atrodas bijušajā PSRS militārajā bāzē) ar pieciem peintbola, airsoft un airsofta laukumiem. Spēļu teritorijā izvietoti aizsegi, torņi un dabiskā reljefa elementi, kas rada īstu cīņas atmosfēru un ļauj piedzīvot dažādus spēļu scenārijus.
Šis parks ir lieliska vieta bērnu ballītēm, ģimeņu izbraucieniem, klases ekskursijām un korporatīviem pasākumiem. Pēc aktīvām spēlēm apmeklētāji var atpūsties piknika zonā ar nojumiem un galdiem, kur iespējams uzrīkot maltīti vai vienkārši izbaudīt mierīgu brīdi dabā. Mežaparks ir vieta, kur sports, svaigs gaiss un pozitīvas emocijas satiekas vienā piedzīvojumā.
● Šampēteris (Šampētera iela 1). GUNSnLASERS Šampētera parks atrodas vēsturiskajā Zasulauka manufaktūras rūpnīcas ēkā, kas pārvērsta par modernu aktīvās atpūtas vietu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šeit iespējams spēlēt lāzertagu, peintbolu un airsoftu gan plašos āra laukumos, gan vairāk nekā 1200 m² lielās iekštelpās, kur spēles notiek dinamiskā un taktiskā vidē ar dažādiem šķēršļiem un spēļu scenārijiem, kas piemēroti gan iesācējiem, gan pieredzējušākiem spēlētājiem.
Neatkarīgi no tā, kuru GUNSnLASERS izklaides parku izvēlies – Galeriju Centrs, Juglu, Mežaparku vai Šampēteri – katrs piedāvā savu atmosfēru, aktivitāšu klāstu un iespēju radīt spilgtas atmiņas. Rezervē savu izklaidi jau tagad un ļauj GUNSnLASERS izklaides parkiem kļūt par tavu adrenalīna galamērķi – zvani +371 27 274 646 vai raksti uz [email protected]. Lai sākas piedzīvojumi!
