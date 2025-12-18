Tramps savā elementā: uzrunā tautai pasludina 3000 gadu nepieredzētu mieru, bet aizmirst pieminēt Ukrainu 12
Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps uzstājās ar uzrunu tautai. ASV prezidents tradicionāli savu uzrunu sāka ar iepriekšējās Džo Baidena administrācijas kritiku, pieminot migrācijas problēmu un citus jautājumus.
“Man ir radusies nekārtība – es to laboju,” sacīja Tramps. Viņš norādīja, ka par Amerikas Savienotajām Valstīm iepriekš “smejās visā pasaulē, bet tagad vairs nesmejas”.
Tāpat Tramps apgalvoja, ka valstī ievesto narkotiku apjoms ir ievērojami samazinājies.
Prezidents arī lielījās ar savu lomu kara izbeigšanā Gazā. “Pirmo reizi 3000 gadu laikā Tuvajos Austrumos ir iestājies miers,” viņš paziņoja.
Tramps arī apgalvoja, ka pirmajos 11 savas prezidentūras mēnešos viņš nodrošinājis 18 triljonus dolāru investīcijas Amerikas Savienotajās Valstīs, to saistot arī ar tarifu politiku. “Vārds ‘nodokļi’ ir mans mīļākais,” sacīja ASV prezidents.
Amerikāņu līderis runāja arī par algu pieaugumu un pieejamāku veselības aprūpi ASV iedzīvotājiem.
Trampa visā pasaulē gaidītā runa ilga mazāk nekā 20 minūtes. Uzrunas noslēgumā ASV prezidents novēlēja visiem priecīgus Ziemassvētkus.
Jāatzīmē, ka karš Ukrainā, kuru Tramps iepriekš solīja izbeigt 24 stundu laikā, runā netika pieminēts. Netika skarta arī Venecuēlas tēma, lai gan iepriekš tika izskanējuši pieņēmumi par iespējamu tās aktualizēšanu.
Par ko bija Trampa runa?
Kā vēsta Sky News, Trampa Ziemassvētku uzruna notika izšķirošā brīdī. ASV prezidents cenšas atjaunot savu popularitāti, kas pēc sabiedriskās domas aptaujām ir samazinājusies – daudzi amerikāņi ir vīlušies viņa ekonomikas politikā.
Inflācija ir pieaugusi, savukārt Trampa ieviestie tarifi veicinājuši cenu kāpumu.
“Baltā nama diplomātiskajā zālē, divu Ziemassvētku eglīšu ieskauts un ar Džordža Vašingtona portretu aiz muguras, Tramps centās visu atbildību par augsto inflāciju novelt uz Džo Baidenu,” teikts Sky News materiālā.
Dusmīgs un neapmierināts
Sky News ASV korespondents Marks Stouns sacīja, ka Trampa runa bijusi “aizraujoša”, taču ne spilgtu paziņojumu dēļ – tādu neesot bijis. Viņa ieskatā uzruna šķitusi dusmīga un neapmierināta. Pēc Stouna teiktā, Trampa reitingi ir “tiešām, tiešām slikti”, un prezidents pakāpeniski zaudē atbalstu visā valstī.
“Pašlaik visā Amerikā ir milzīgas problēmas. Bezdarbs pieaug, un dzīves dārdzība daudziem rada nopietnas bažas. Tramps uzvarēja vēlēšanās, solot padarīt Ameriku pieejamāku, taču šos solījumus viņam nav izdevies īstenot,” sacīja korespondents.
Runas gaidās – spriedze ap Venecuēlu
Mediji iepriekš ziņoja, ka Tramps savā uzrunā varētu pievērsties arī Venecuēlai, ar kuru ASV attiecības pēdējā laikā ir būtiski pasliktinājušās. Žurnālists Takers Karlsons apgalvoja, ka ASV prezidents varētu pat paziņot par kara sākšanu.
“Man ir bijušas daudzas telefonsarunas par šo tēmu. Man nav pilnvaru, esmu podkāstu veidotājs, bet tas mani ļoti interesē. Un tas, ko es šobrīd zinu – vakar Kongresa locekļi tika informēti, ka tuvojas karš,” sacīja Karlsons.
Divdomīgu paziņojumu sociālajā tīklā X publicēja arī ASV prezidenta padomnieks iekšzemes drošības jautājumos Stīvens Millers, uzsverot principu “Amerikāņi – pirmajā vietā”.
Tāpat ASV Pārstāvju palātas loceklis, republikānis Karloss A. Himeness publicēja neizprotamu ierakstu, aicinot sekot Karakasas piemēram, runājot par nepieciešamību pēc drosmīgas rīcības.
Šie paziņojumi tika publicēti neilgi pirms Trampa uzrunas tautai, tomēr runā Venecuēlas tēma tā arī netika skarta.