Pasažieri drūzmējas Keiptaunas lidostā, jo vairākums reisu uz ārzemēm no Dienvidāfrikas ir atcelti. Foto: Nic Bothma/EPA/SCANPIX

Jaunais kovida variants rada augstu risku Eiropai. PVO pauž nopietnas bažas Ieteikt







Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Dienvidāfrikas Republikas zinātnieki pagājušajā nedēļā pavēstīja, ka viņi konstatējuši jaunu kovida variantu – omikronu – ar lielu skaitu mutāciju, kas vainojams straujā infekcijas gadījumu skaita pieaugumā.

Aptur lidojumus no Āfrikas dienvidvalstīm

Dienvidāfrikā, kas ir kovida vissmagāk skartā Āfrikas valsts, vienā dienā reģistrēto jauno infekcijas gadījumu skaits kopš mēneša sākuma ir desmitkāršojies, pieaugot no 106 līdz aptuveni 1200.

Reaģējot uz šo ziņu, daudzas valstis, tostarp arī Eiropas Savienības dalībvalstis, ir apturējušas lidojumus no Āfrikas dienvidvalstīm: DĀR, Botsvanas, Mozambikas un citām. Zinātnieki uzskata, ka jaunais variants var būt lipīgāks par kovida deltas jeb Indijas variantu, kā arī noturīgāks pret pašreizējām kovidvakcīnām.

Jaunā vīrusa paveida apzīmēšanai piešķirts grieķu alfabēta 15. burts – omikrons. Dienvidāfrikas medicīniskās biedrības vadītāja Andželika Kutzē norādījusi, ka pētījumi par jauno vīrusa paveidu vēl ir ļoti agrīnā stadijā, piebilstot, ka valstī pilnībā vakcinēti tikai 24% iedzīvotāju.

“Līdz šim vairākums saslimušo sūdzas par sāpošu ķermeni un lielu nogurumu, un mēs to redzam jaunākā paaudzē, nevis vecākiem cilvēkiem,” viņa teica.

Jaunais kovidu izraisošā koronavīrusa variants rada “augstu vai ļoti augstu” risku Eiropai, brīdinājis Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC). ECDC savā draudu novērtējuma ziņojumā atzīmē, ka vēl ir “ievērojama neskaidrība par omikrona varianta pārnesamību, vakcīnu efektivitāti, atkārtotas inficēšanās risku un citām īpašībām”, tomēr vispārējais risks, kādu omikrona variants rada Eiropas valstīm, ir augsts.

Ņemot vērā iespējamību, ka tagadējās vakcīnas varētu neaizsargāt pret šo variantu, un faktu, ka tas varētu būt pārnesamāks, omikrona tālākas ievešanas un izplatības Eiropā varbūtība tiek vērtēta kā augsta, paziņoja Stokholmā izvietotā ES aģentūra.

“Situācijā, kad Eiropā atdzimst deltas variants, omikrona varianta ievešanas un iespējamas tālākas izplatības ietekme rada papildu riskus,” piebilda ECDC. Aģentūra aicina valstis veikt genomisko sekvencēšanu un kontaktu izsekošanu apstiprinātajiem gadījumiem un mudina cilvēkus neceļot uz vīrusa skartajiem rajoniem.

Izraēla slēdz robežas ārvalstniekiem

Izraēla kovida jaunā paveida dēļ vakar slēdza savas robežas ārvalstniekiem. “Ārvalstu pilsoņu iebraukšana Izraēlā ir aizliegta, izņemot gadījumus, kurus apstiprinājusi speciāla komiteja,” paziņoja premjerministra birojs, norādot, ka aizliegums stājās spēkā svētdienas vakarā.

Izraēlas pilsoņiem būs jāuzrāda negatīvs tests un jādodas karantīnā uz trim dienām, ja viņi ir vakcinējušies pret kovidu, uz septiņām, ja nav.

Izraēla, kur iedzīvotāju vakcinācijas līmenis ir ļoti augsts, pirms četrām nedēļām atvēra savas robežas ārvalstu tūristiem. Izraēlā ieviesta arī virkne ierobežojumu, kad valstī tika konstatēts jaunais koronavīrusa paveids.

Omikrona variants jau ir konstatēts Izraēlā kādam cilvēkam, kas ieradies no Malāvi, kā arī Botsvanā, Honkongā un ES dalībvalstī Beļģijā. Reaģējot uz šo ziņu, daudzas valstis, tajā skaitā arī Eiropas Savienības dalībvalstis, ir apturējušas lidojumus no Āfrikas dienvidvalstīm, lai palēninātu omikrona varianta izplatīšanos.

PVO pauž nopietnas bažas

Pasaules veselības organizācija (PVO) paziņojusi, ka jaunatklātais variants rada nopietnas bažas. Omikrona variants ierindots vissatraucošāko kovida variantu kategorijā, kur jau ir pasaulē dominējošais deltas variants un vājākie alfas, betas un gammas varianti.

Nīderlandes Nacionālais sabiedrības veselības institūts paziņojis, ka atklājis vismaz 13 inficēšanās gadījumus ar kovida jauno paveidu 61 pasažiera vidū, kuri ieradušies divos avioreisos no Dienvid­āfrikas. Visiem pasažieriem pārbaudes vēl nav pabeigtas, un jaunais paveids var tikt atrasts arī citos testu paraugos, pavēstīja institūts. Inficētie ir ievietoti karantīnā vienā no viesnīcām, kas atrodas netālu no Shipholas lidostas, kur uz testa rezultātiem bija spiesti gaidīt visi 600 abu reisu pasažieri.

Inficētajiem karantīnā būs jāpavada septiņas dienas, ja parādīsies slimības simptomi, bet gadījumā, ja ne, tad piecas dienas. Pasažieriem, kuru testi bija negatīvi, gadījumā, ja tie paliek Nīderlandē, jādodas pašizolācijā. Nīderlandes valdība no svētdienas ierobežojusi aktivitātes vakaros, valstij piedzīvojot krasu inficēšanās un Covid-19 pacientu skaita kāpumu. Sākotnēji ierobežojumi būs spēkā līdz 18. decembrim.

Britānija, Vācija un Itālija apstiprinājušas pirmos inficēšanās gadījumus ar kovida jauno Dienvid­āfrikas jeb omikrona paveidu. Divas inficētās personas ir saistītas ar ceļojumiem uz Āfrikas dienvidiem, pavēstījis Britānijas veselības ministrs Sadžids Džavids. Inficētie devušies pašizolācijā, bet varasiestādes cenšas noskaidrot personas, ar kurām tie kontaktējušies.

Vācijā pirmie divi inficēšanās gadījumi ar kovida omikrona paveidu konstatēti Minhenē, pavēstījis Bavārijas federālās zemes veselības ministrs Klauss Holečeks. Abi inficētie 24. novembrī ielidojuši Vācijā no Dienvidāfrikas. Itālijā inficēšanās ar jauno vīrusa paveidu konstatēta kādai personai, kas ieradusies no Mozambikas.