FOTO: Braukšanas instruktors Ansis izgudro veidu, kā neinficēt vienam otru braukšanas nodarbībā







Kāds braukšanas mācību instruktors Ansis Slava ir izgudrojis veidu, kā neinficēt vienam otru braukšanas nodarbībā.

Par savu izgudrojumu Ansis ir pastāstījis blogā.

Instruktors skaidro, ka prasību par divu metru distanci nabija iespējams ievērot iepriekš un arī tagad to nav iespējams nodrošināt. Arī ar kontakta ilguma laiku ir tieši tas pats.

Vienīgā izmaiņa esot ik pēc 45 minūtēm jāizkāpj ārā no mašīnas, lai 15 minūtes to vēdinātu, un tad 45 minūtes mācīties braukt.

“Iespējams, 15 minūšu mašīnas vēdināšana ir burvju brīnumlīdzeklis… Būtu ļoti interesanti redzēt šīs prasības aprēķinus un metodiku, kuri apliecina epidemioloģisko drošību,” ironizē Ansis.

Atsaucoties uz avotiem, Ansis norāda, ka stāvošai mašīnai ar vienu atvērtu logu ir seškārtīga gaisa apmaiņa stundā. Braucošai mašīnai ar izslēgtu ventilāciju un vienu logu, kuram ir 7,6cm šķirba, gaisa apmaiņa ir 8-16reizes stundā (Avots: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17637707/), savukārt infekcijas slimnīcas palātā ar sešiem elpošanas ceļu slimniekiem vēlamā gaisa apmaiņa ir 9-11 reizes stundā (Avots:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1420326X16631596).

Tāpēc Ansim rodas jautājums: “ko gatavojamies izvēdināt? Mani personīgie mērījumi – gaisa apmaiņa ar ventilāciju vidējā režīmā, gaisa apmaiņa ap 30 reizēm stundā.”

Tālāk instruktors Ansis nodemonstrē savu izgudrojumu

Dūmu plūsma parāda, kā ventilators iesūc āra gaisu mašīnas salonā.



Dūmu plūsma parāda, kā ventilators iesūc āra gaisu mašīnas salonā.

Instruktora izgudrojums Covid-19 laikā Foto: Ansis Slava/https://ansisslava.wordpress.com/



Plūsmas mērītājs mēra plūsmas ātrumu. Zinot iesūkšanas laukumu, var aprēķināt iesūktā gaisa daudzumu. Ap 100m3/h pie vidējas ventilācijas jaudas. Mašīnas tilpums ap 3m3 ( Avots :Wess motors )

Liksim mierā prasību par 15 minūšu vēdināšanu….

Instruktora izgudrojums Covid-19 laikā Foto: Ansis Slava/https://ansisslava.wordpress.com/



Tieši kā šādā sniegputenī vai lietus laikā notiks 15min vēdināšana un virsmu dezinfekcija? Pēc šādas vēdināšanas mašīnā kāpsim peldbiksēs un peldkostīmos, jo visur būs sniegs! Ceram uz jauku pavasari…

Otrs jauninājums -Covid tests, kurš instruktoram jāveic reizi nedēļā

Savukārt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)[2] iesaka lietot FFP2 vai FFP3 klases respiratorus aizsardzībai no COVID-19!

Ko nozīmē FFP?

•FFP = Filtering Face Piece (EN 149 Eiropas standarts)

•FFP1 (filtrācijas efektivitāte 80%, noplūde 25%), •FFP2 (filtrācijas efektivitāte 94%, noplūde 11%),

•FFP3 (filtrācijas efektivitāte 99%, noplūde 5%). •NR-vienreizējai lietošanai, R-atkārtotai lietošanaihttps://www.ptac.gov.lv/lv/jaunums/elposanas-celu-aizsardzibas-lidzekli-covid-19-infekcijas-izplatisanas-laika

Kokvilnas sejas maskas efektivitāte TIKAI 45%!

Dažādās valstīs ir atšķirīgi standarti. EN 149 FFP2 maskai ir līdzīgas veiktspējas prasības kā N95 maskai ASV un KN95 filtriem Ķīnā, EN 149 FFP3 maskas veiktspēja ir līdzvērtīga N99 maskai ASV.

“Mana sapratne – infekcijas izplatīšanās notiek gan ar rupjiem pilieniem, gan aerosoliem, kuri izplatās, izelpojot un nosēžoties uz virsmām. Parasta maska pasargā no rupjo pilienu izplatīšanās, bet nepasargā no aerosolu izelpošanas ( noplūdes gar maskas malām un nepietiekamas filtrācijas) un tāpat nepasargā no aerosolu ieelpošanas,” skaidro Ansis.

Tāpēc pamatproblēma ir – inficēta cilvēka izelpa.

“Mēs varam mašīnā sēdēt maskās, respiratoros, bet tik un tā atradīsimies kopīgā COVID vannā,” uzsver Ansis.

Tāpēc drošākais veids ir atrasties katram savā gaisa telpā. CSDD eksāmenu mašīnās tas ir veiksmīgi atrisināts ar atdalošu starpsienu, kura sadala mašīnas salonu divās neatkarīgās daļās.

Bet instruktoru mašīnās šāds risinājums nav drošs, jo mācību procesa laikā instruktoram nākas iejaukties stūrēšanā vai jāpalīdz iedarbināt dzinējs. Starpsiena bloķē šādu iespēju.

Vienā brīdī, kad mājsēde, šķiet, nebeigsies nekad, jo oficiālais ierobežojumu mīkstināšanas “luksofors” rādīja sarkanu gaismu, ar vakcināciju bija nogājis greizi, sāku domāt, kā varētu atrisināt iespējamo infekcijas ceļošanu mācību automašīnas salonā.

Mēģināju atrast internetā kādu gatavu risinājumu, bet šie risinājumi aizsargā tikai ieelpu, neinteresējoties par to, kur paliek “infekciozā” izelpa.

Tā nonācu pie 3M 7500 sērijas sejas pusmaskas ar FFP3 klases filtriem.



Tā nonācu pie 3M 7500 sērijas sejas pusmaskas ar FFP3 klases filtriem.

Pēc modelēšanas ar 3D printeri tika izprintēta pārēja, kur pievieno 3M 7500 sejas pusmaskai.

Pēc modelēšanas ar 3D printeri tika izprintēta pārēja, kur pievieno 3M 7500 sejas pusmaskai.



Ko dod pāreja? – Iespēju maskai pievienot cauruli, pa kuru izelpa tiek izvadīta ārā no mācību mašīnas salona.

Ko dod pāreja? – Iespēju maskai pievienot cauruli, pa kuru izelpa tiek izvadīta ārā no mācību mašīnas salona.



Izmēģinājuma brauciens. Ir OK!!! Elpot ir viegli, galvas kustībām un redzamībai netraucē.

Izmēģinājuma brauciens. Ir OK!!! Elpot ir viegli, galvas kustībām un redzamībai netraucē.



Caurules, pa kurām izplūst izelpa.

Caurules, pa kurām izplūst izelpa.



Logā iestrādāti izvadi.

Pēc sistēmas izveides Ansis ar vēstuli vērsās SPKC un Satiksmes ministrijā, lai valsts institūcijas sniedz atbildi par šādas sistēmas epidemioloģisko drošību.

Sausais atlikums – varat lietot!

“Tālākais ir mūsu pašu ziņā – vai sēdēt kopīgā Covid vannā, vai braukt automašīnā, kuras salonā ir tīrs gaiss (bez infekcijas), neapdraudot vienam otru. Es izvēlos M-3 7500 ar izelpas izvadīšanu no automašīnas.

Protams, mazinoties saslimstībai un saņemot vakcīnas, atgriezīsimies pie “vieglākiem” aizsardzības līdzekļiem.”

Izmaksas:

Maska +filtri+pāreja ap 50Eur

Logā iestrādāti izvadi.



Pārejas var pasūtīt, zvanot Indulim Apsītim-26480362, norāda Ansis

Izmaksas instruktoram

Sejas maska+filtri+pāreja +pārējie materiāli= ap 100Eur

Nepieciešamās satāvdaļas ir nopērkamas SIA “Akvedukts”(plastmasas savienojumi), lokanā caurule SIA “Infleks”, organiskais stikls – kurpirkt.lv

Kādu drošības līmeni izvēlēties, ir Jūsu ziņā. Mans uzstādījums: minimums- FFP3 klases labi pieguļošs!!!!!!!!!!!! respirators, vēlams M3-7500 maska ar pāreju.

Jāsaprot, ka drošība ir jāievēro ikdienā, sava bloga ierakstā uzsver Ansis.