“Nacisti grūtniecei pārplēš vēderu, bērnu uzmet gaisā!” Slaidiņš citē absurdi slimas uzrunas, ar ko biedē krievu studentus 0
Krievijā pēdējā laikā pastiprināta studentu vervēšana dienestam bezpilota lidaparātu vienībās, un kampaņās tiek izmantota arī agresīva propaganda. Par šo tendenci TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, komentējot informāciju, ko apkopo Krievijas opozīcijas mediji.
Pēc viņa teiktā, opozīcijas izdevumi cenšas apkopot dažādus signālus no Krievijas par to, kā notiek jauniešu piesaiste armijai.
“Krievijas opozīcijas mediji, kuri Krievijā jau pasludināti par tā sauktajiem ārvalstu aģentiem, apkopo informāciju par to, kas notiek valstī. Viņi ziņo, ka studenti visā Krievijā tiek vervēti dienestam bezpilota spēkos,” skaidro Slaidiņš.
Viņš norāda, ka vervēšanas kampaņas notiek daudzās augstskolās visā valstī. Studentiem tiek piedāvāti līgumi uz vienu gadu, solot, ka pēc dienesta viņi būs drošībā.
“Krievija ir pastiprinājusi kampaņu, lai vervētu studentus dienestam bezpilota vienībās. Kopš gada sākuma augstskolās visā valstī notikušas vairāk nekā 200 vervēšanas kampaņas,” saka Slaidiņš.
Tomēr, pēc viņa teiktā, īpaši satraucoša ir propaganda, ko vervētāji izmanto, lai ietekmētu jauniešus.
“Vervētāji bieži izmanto absurdi izdomātus un ļoti šokējošus stāstus, ar kuriem cenšas iebiedēt studentus un pārliecināt viņus par nepieciešamību cīnīties pret tā sauktajiem nacistiem,” norāda Slaidiņš.
Viņš uzsver, ka Krievijā šāda retorika tiek izmantota jau gadiem ilgi un ir kļuvusi par daļu no valsts ideoloģijas.
“Cīņa pret fašismu un nacismu Krievijas informatīvajā telpā tiek uzsvērta nepārtraukti. To atkārto filmās, medijos un valsts propagandā. Ja šādu naratīvu cilvēkiem stāsta no bērnudārza līdz pieauguša cilvēka vecumam, tas pamazām iesakņojas domāšanā,” skaidro NBS majors.
Slaidiņš arī norāda, ka Krievijas politiskā ideoloģija balstās uz tā saukto “krievu pasaules” koncepciju, kas mūsdienās kļuvusi par vienu no galvenajiem valsts ideoloģiskajiem pamatiem.
“Daudzi cilvēki, kuri spēj kritiski domāt, no Krievijas jau ir aizbraukuši. Tāpēc propaganda arvien vairāk ietekmē tos, kas valstī palikuši,” piebilst Slaidiņš.
