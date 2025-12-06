Meganas Mārklas tēvs vēršas pie meitas ar izmisīgu lūgumu: “Vēl vienu reizi pirms nāves…” 0
Prinča Harija sievas Meganas Mārklas tēvs Tomass Mārkls pēc kājas amputācijas, kas bija jāveic, lai glābtu viņa dzīvību, publiski izteicis izmisīgu lūgumu savai meitai. Viņš vēlas satikt meitu Meganu, viņas vīru un mazbērnus – Ārčiju un Lilibetu – , vēl vienu reizi pirms nāves, ziņo Daily Mail.
Viņš sacīja: “Es gribu satikt savus mazbērnus. Varbūt būtu jauki satikt arī viņas vīru. Es negribu nomirt, būdams atsvešināts no Meganas.”
Tomass arī atzina, ka meita pēc operācijas nav ar viņu sazinājusies, taču viņš labprāt ar viņu parunātu. Viņš uzsvēra, ka nekad nav mainījis telefona numuru, jo vienmēr cerējis, ka Megana viņam piezvanīs. “Es nekad neesmu pārstājis viņu mīlēt,” viņš piebilda.
Tomass tika steidzami hospitalizēts šīs nedēļas sākumā, kad viņš atradās Filipīnās, kur viņš dzīvo kopš janvāra. Ārsti atzina viņa stāvokli par kritisku, un tika pieņemts lēmums amputēt kreiso kāju zem ceļgala.
Viņa veselības stāvoklis jau iepriekš bija sarežģīts – viņš pārcietis divas sirdslēkmes un insultu.
Attiecības starp Meganu Mārklu un viņas tēvu saasinājās 2018. gadā, pirms viņas kāzām ar princi Hariju. Tomass veselības problēmu dēļ nevarēja piedalīties ceremonijā, un viņa vietā meitu pie altāra pavadīja karalis Čārlzs, kurš tolaik vēl bija princis. Vēlāk konfliktu padziļināja paparaci skandāls un citi faktori.
Viņš vēlāk sacīja, ka juties sāpināts brīdī, kad bija viegli ievainojams: “Es gulēju gultā pēc sirdslēkmes, un man teica lietas, kas mani sāpināja.”
Lai gan Tomass apgalvo, ka no meitas nekādu ziņu nav saņēmis, Meganas pārstāvis ir publiski paziņojis, ka viņa ar tēvu ir sazinājusies pēc hospitalizācijas.