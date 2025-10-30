Foto. pexels.com/Oksana D

Kā sašķelt valriekstu čaumalas tā, lai pats rieksts paliktu vesels: divas viltīgas metodes 0

Valriekstus nav viegli sašķelt, it īpaši tā, lai abas pusītes paliktu neskartas. Tomēr ir divi vienkārši un gudri paņēmieni, kā to izdarīt viegli un bez liekas piepūles.

Karstā ūdens triks

Ar diviem paņēmieniem sociālajos tīklos dalījusies ukraiņu blogere Jeļena Mazura. Viņa norāda, ka, ja vēlaties iegūt ideālas valriekstu pusītes, pietiek zināt divus trikus.

Riekstus vajadzētu iemērkt karstā ūdenī uz 10 minūtēm. Šajā laikā čaumala kļūst mīkstāka, un riekstu var vienkārši atvērt ar pirkstiem — gandrīz ar vienu kustību. Šī metode ir īpaši ērta, ja jāattīra daudz riekstu.

Ar pudeles palīdzību

Ja nav laika riekstus mērcēt ūdenī, var izmantot stikla pudeli — vislabāk derēs pudele no šampanieša. Riekstu novieto uz pudeles kakliņa un ar vieglu āmura piesitienu čaumalu sašķeļ.

Blogere skaidro: “Čaumala plaisā vienmērīgi, un pusītes paliek veselas un neskartas. Un tas arī viss!”

Šīs metodes ļauj sašķelt valriekstus skaistās pusītēs, saglabājot gan rieksta formu, gan garšu — ideāli cepumiem, salātiem vai svētku dekorācijām.

