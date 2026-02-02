Mēnešiem ilgais jautājums nu atbildēts: Veselības inspekcija publisko Helmaņa slimības lapas atzinumu 0
Veselības inspekcija (VI) Ogres mēram Egilam Helmanim (NA) izsniegto darbnespējas lapu atzinusi par pamatotu, pirmdienas vakarā vēsta raidījums “TV3 Ziņas”.
Pārbaudē nav konstatēti pārkāpumi ārstniecības personu rīcībā, vēsta raidījums.
Aģentūra LETA aizvadītajā nedēļā vēstīja, ka VI noslēgusi pārbaudi par Helmanim izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību. VI solīja informēt par pārbaudes rezultātu pēc tam, kad tiks sniegta atbilde iesnieguma iesniedzējiem un nosūtīta vēstule ārstniecības iestādei.
Tāpat LETA vēstīja, ka 29. janvārī notika Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka laika vadīja Helmanis. Sākot domes sēdi, Ogres mērs paziņoja, ka ir atgriezies un atsācis pildīt darba pienākumus.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) tajā pat dienā pieprasīja Helmanim sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš pilda Ogres mēra pienākumus bez likumā prasītās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Paskaidrojumu viņam jāsniedz piecu darbdienu laikā.
Helmanis aģentūrai LETA atzina, ka pamazām aizpilda nepieciešamos dokumentus pielaides valsts noslēpumam iegūšanai.
Helmani pēc pērn vasarā notikušajām vēlēšanām par Ogres mēru ievēlēja 2025. gada 27. jūnijā. Nepilnu mēnesi vēlāk – 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots, nesniedzot sīkāku informāciju par negadījuma apstākļiem un kaitējumu politiķa veselībai.
Pēc šī gadījuma Helmanis nonāca “uz slimības lapas” un ilgu laiku bija vienīgais Latvijas pašvaldības vadītājs, kurš nav pieprasījis pielaidi valsts noslēpumam, vienlaikus solot aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, “tiklīdz būs atguvis veselību”.
Ogres domes opozīcijas pārstāvji gan apšaubīja slimības lapas pamatotību, jo politiķis arī oficiālās darbnespējas laikā redzēts domē un televīzijā. Opozīcija arī nesekmīgi mēģināja panākt Helmaņa nomaiņu, kas tika pamatota ar viņa ilgstošo prombūtni.